Челябинские команды укрепили свои позиции в первенстве Юношеской футбольной лиги

Они одержали две победы и сыграли вничью с соперниками из Ульяновска

В очередном туре первенства Юношеской футбольной лиги успешно выступили команды трех возрастов из челябинской областной спортшколы. Они одержали две победы и сыграли вничью со сверстниками из Ульяновска. Команды «Челябинск-ОСШ» продолжают идти в группе лидеров в своих возрастных группах первенства ЮФЛ-Приволжье, сообщает пресс-служба областной спортшколы по футболу.

В 9-м туре первенства ЮФЛ челябинским футболистам противостояли команды из ульяновской «Волги». Юноши 2009 г. р. выиграли у волжан со счетом 2:0 благодаря точным ударам Никиты Бородина и Данила Климкина.

Ребята 2008 г. р. свели свой поединок вничью — 1:1. Причем челябинцы ушли от поражения, сравняв счет в добавленное к основному время. Наконец, юноши 2007 г. р. выиграли у «Волги» со счетом 4:2. Авторами забитых мячей стали Даниил Букреев, Тихон Орлов, Артем Игнатьев и Кирилл Варламов.

Футбол. Юношеская футбольная лига. Дивизион «Приволжье»:

Приволжье-1 (до 18 лет). «Волга» (Ульяновск) — «Челябинск-ОСШ» — 2:4.

Приволжье-2 (до 17 лет). «Волга» (Ульяновск) — «Челябинск-ОСШ» — 1:1.

Приволжье-3 (до 16 лет). «Волга» (Ульяновск) — «Челябинск-ОСШ» — 0:2.

Ребята из команды «Челябинск-ОСШ» входят в пятерку сильнейших среди юношей до 17 и 18 лет. А вот младшие ребята в дивизионе Приволжье-3 пока не могут бороться за лидирующие позиции. Мальчишки 2009 г. р. расположились на 10-м месте в турнирной таблице.

Следующие матчи в ЮФЛ-Приволжье команды «Челябинск-ОСШ» проведут дома. Их соперниками станут юноши из клуба «КамАЗ» (Набережные Челны).