/ Назван ожидаемый размер пенсии в 2019 году

Увеличение пособия должно опережать инфляцию.

Пенсионные выплаты в 2019 году станут выше. Об этом заявил глава Минтруда. Уже к концу 2018 года средняя сумма выплат для пенсионеров поднимется. Каждый год эта сумма после двух этапов индексации будет расти примерно на 1 тысячу рублей. Ряд мер предпринят властями для опережения уровня инфляции.

К концу года ежемесячная средняя пенсия составит 14 414 рублей. Прибавка на 1 тысячу рублей означает, что в течение следующего года средняя пенсию будет уже 15 тысяч 400 рублей. Это среднее повышение. — передают «Известия» слова министра труда и социальной защиты России Максима Топилина.

Как уточнил глава ведомства, эта сумма средняя, поскольку размер пенсий у каждого свой. Значительное повышение пенсионного возраста у женщин связано со стремлением уравнять представителей двух гендеров. Продолжительность жизни среди россиянок дольше. Однако разрыв необходимо оставить в связи с тем, что женщины несут домашнюю нагрузку.