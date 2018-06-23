/ Перуанские болельщики приехали за видами и танками в Челябинск

Иностранцы делятся впечатлениями от южноуральской столицы.

Челябинск принимает гостей из Перу. Иностранцы выбрали южноуральскую столицу для размещения на время проведения мундиаля в соседнем Екатеринбурге. Перуанцы используют возможность попутешествовать по России и увидеть много городов.

Челябинск — красивый город с прекрасными видами. Я видел здесь реки и озера, они меня удивили. У нас было не так много свободного времени, поэтому мы не успели побывать в окрестностях. Надеюсь вскоре вернуться. Сейчас мы уезжаем в Москву, а оттуда — в Перу. — рассказал сайту «Первый областной» перуанец.

Иностранные болельщики заинтересовались Челябинским тракторным заводом.

Они почитали отзывы и увидели слово «Танкоград». Видимо, подумали, что мы и сейчас производим танки, потому что болельщики спросили меня: «Вы хотите с кем-то воевать, если делаете танки?» Я им объяснила, что танки в Челябинске делали в годы войны, когда на страну напали фашисты, и мы этими танками всю Европу от фашизма освободили. Рассказала о триптихе монументов в Магнитогорске, Волгограде и Берлине и о том, что советский солдат до сих пор держит под своим мечом осколки свастики, и тогда туристы из Перу зааплодировали. — рассказала сайту «Первый областной» директор музея ЧТЗ Надежда Дида.

Напомним, национальная сборная Перу провела матч против команды из Франции на «Екатеринбург-Арене». Поддержки болельщиков оказалось недостаточно, чтобы одолеть соперника.