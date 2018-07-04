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/ Встреча китайской делегации хлебом-солью на Южном Урале. Видео

Встреча китайской делегации хлебом-солью на Южном Урале. Видео

Представителям туристической сферы продемонстрируют достопримечательности региона.
сегодня в 14:28
  |  Общество

Сегодня, 4 июля, в челябинский аэропорт приземлился первый прямой самолет из Китая. Чартерный рейс прибыл из Харбина. Здесь гостей встретили девушки в национальных костюмах с традиционным калачом. Принимающая сторона подготовила насыщенную программу для китайских представителей.

Мы планируем, что туроператоры из Китая организуют поток. Он может включать от нескольких сотен, до нескольких тысяч человек. На сегодняшний день у нас есть много объектов, которые требуют посещений. Поэтому, если мы разрешим этот вопрос с китайской стороной, для экономики и туризма это станет прорывом. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель Центра развития туризма Челябинской области Дмитрий Столбов.

Обратный рейс в Харбин также заинтересовал пассажиров. На нем отправятся 8 человек.

Инфотур включает в себя демонстрацию природных объектов и достопримечательностей Южного Урала. Большое внимание в поездке уделено горнозаводской зоне. Еще один акцент будет сделан на гастрономию.

Мы бы очень хотели посмотреть Челябинск — одно из самых красивых мест России. Также увидеть, какие туристические продукты готова предложить область. Сюда можно привести туристов, чтобы отдохнуть, погулять, насладиться природой. — поделился председатель комитета по туристическим направлениям провинции Хэйлунцзян.

Китайская делегация пробудет в регионе еще два дня, посетит Миасс и Златоуст.

Напомним, Челябинская область активно сотрудничает с Китайской народной Республикой в различных сферах. Регионы обмениваются товарами, налаживают бизнес-отношения и развивают туристическую сферу.

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