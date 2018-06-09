/ Челябинский бизнесмен бросил работу ради экстремальных путешествий с юным сыном на велосипедах

В маршрутке туристов нет конечной точки.

45-летний Владимир Бредихин и его 15-летний сын Никита из Челябинска отправились в велосипедное путешествие по России. Уже больше 40 дней они колесят по бескрайним просторам, ночуют в палатках, куда то и дело проникают насекомые и грызуны, готовят еду в котелке, промокают под бесконечными ливнями в тайге и пытаются согреться в промозглые плюс пять градусов. Велосипедистам удается ежедневно проезжать по 100 километров. Лишь изредка они балуют себя гостиничными номерами и съемными квартирами. Сам Владимир не скрывает — на такой шаг его подтолкнул кризис среднего возраста. Вместо того, чтобы в непростой период идти по проторенному пути и заводить любовницу или бросать семью, он просто поставил жизнь на паузу и отправился бесцельно «скитаться».