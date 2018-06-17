Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.69 +0.44 72.53 -1.03
Челябинск
сейчас
 
+18 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Таксист сбил толпу футбольных болельщиков. Видео

Таксист сбил толпу футбольных болельщиков. Видео

Автомобилист утверждает, что перепутал педали после 20 часов нахождения за рулем.
сегодня в 12:01
  |  Происшествия

Накануне в Москве машина выехала на тротуар и сбил пешеходов. Пострадавшими оказались семь человек из разных стран, прибывшие в столицу на Чемпионат мира по футболу. Их всех доставили в больницу. Произошедшее попало на записи камер наблюдения. На кадрах видно, что после ДТП мужчина попытался сбежать. Вскоре его нашли правоохранители.

Задержанный мужчина в слезах рассказал о произошедшем.

Я никогда не нарушал правила в Российской Федерации, всегда все в порядке было. На работе все меня уважали. Сегодня я был за рулем где-то 20 часов. До этого спал 2−3 часа. Я на время точно не смотрел. Я сам не знаю, хотел тормоз сделать, человека пропустить. Я думал тормоз нажимаю, а оказалось газ. Потом смотрю, людей ударил. — рассказал в ходе допроса водитель такси.

Сейчас по факту дорожной аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Происшествия
Ребенок и трое взрослых пострадали в массовом ДТП на трассе М5
  
15.06.2018
Ребенок и трое взрослых пострадали в массовом ДТП на трассе М5
Происшествия
Водитель грузовика умер в ДТП с самосвалом на трассе М-5
  
10.06.2018
Водитель грузовика умер в ДТП с самосвалом на трассе М-5
Происшествия
Смертельное ДТП с фурами и легковушкой произошло в Челябинской области
  
09.06.2018
Смертельное ДТП с фурами и легковушкой произошло в Челябинской области
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с маршруткой на перекрестке в Челябинске
  
05.06.2018
Три человека пострадали в ДТП с маршруткой на перекрестке в Челябинске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

ЙЕН
15:51, 17.06.2018
Да он же врет!
ЙЕН
15:50, 17.06.2018
Да он же врет!!
Сергей44
14:27, 17.06.2018
В начале вырезали христиан у себя , потом приехали уничтожать неверных в России. Это был очередной террористический акт исламских фашистов.
Сергей44
14:23, 17.06.2018
В начале вырезали христиан у себя , потом приехали уничтожать неверных в России. Это был очередной террористический акт исламских фашистов.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Лихой водитель протаранил «маршрутку» в утренней аварии в Магнитогорске
сегодня в 14:53
Лихой водитель протаранил «маршрутку» в утренней аварии в Магнитогорске
Происшествия
«Отца не привози». Пожилого мужчину «выбросили» на улицу на Южном Урале
сегодня в 14:09
«Отца не привози». Пожилого мужчину «выбросили» на улицу на Южном Урале
Общество
Коммунальщики назвали дату третьего этапа опрессовки в Челябинске
сегодня в 13:39
Коммунальщики назвали дату третьего этапа опрессовки в Челябинске
Происшествия
Пожар парализовал работу киоска с шаурмой на «Птичьем рынке»
  
сегодня в 12:48
Пожар парализовал работу киоска с шаурмой на «Птичьем рынке»
Общество
Борис Дубровский: «Мы всегда будем благодарны врачам за высокий профессионализм»
сегодня в 12:32
Борис Дубровский: «Мы всегда будем благодарны врачам за высокий профессионализм»
Происшествия
Таксист сбил толпу футбольных болельщиков. Видео
  
сегодня в 12:01
Таксист сбил толпу футбольных болельщиков. Видео
Общество
Строительство трехзвездочного общежития ЮУрГУ обойдется в 714 миллионов
сегодня в 11:24
Строительство трехзвездочного общежития ЮУрГУ обойдется в 714 миллионов
Общество
Новая дорожная развязка в центре Челябинска позволит «разгрузить» движение
  
сегодня в 11:07
Новая дорожная развязка в центре Челябинска позволит «разгрузить» движение
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6