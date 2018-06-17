/ Таксист сбил толпу футбольных болельщиков. Видео

Автомобилист утверждает, что перепутал педали после 20 часов нахождения за рулем.

Накануне в Москве машина выехала на тротуар и сбил пешеходов. Пострадавшими оказались семь человек из разных стран, прибывшие в столицу на Чемпионат мира по футболу. Их всех доставили в больницу. Произошедшее попало на записи камер наблюдения. На кадрах видно, что после ДТП мужчина попытался сбежать. Вскоре его нашли правоохранители.

Задержанный мужчина в слезах рассказал о произошедшем.

Я никогда не нарушал правила в Российской Федерации, всегда все в порядке было. На работе все меня уважали. Сегодня я был за рулем где-то 20 часов. До этого спал 2−3 часа. Я на время точно не смотрел. Я сам не знаю, хотел тормоз сделать, человека пропустить. Я думал тормоз нажимаю, а оказалось газ. Потом смотрю, людей ударил. — рассказал в ходе допроса водитель такси.

Сейчас по факту дорожной аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».