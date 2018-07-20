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Челябинский трактор превратился в памятник в Якутии

Машина южноуральского производства спасала жителей севера от голода.
сегодня в 10:38
  |  Происшествия

Челябинский трактор увековечили в Якутии. Это известный «Сталинец-60», спасавший жителей республики Саха от голода в довоенные годы. Трактор преодолевал снежные пустыни при минус 50 градусах, доставляя людям муку, консервы, сахар, другие необходимые продукты. Затем техника на долгие годы была потеряна на острове Еловский.

Трактор был найден в прошлом году на острове Еловский Олекминского района. Разумеется, техника была в негодном состоянии, но работники ЖКХ решили увековечить память уникальной советской машине. Старое оборудование было полностью отреставрировано и покрашено. Якутские коммунальщики в день своего 15-летнего юбилея решили таким образом преподнести свой подарок горожанам. Новый монумент установлен перед административным зданием ГУП «ЖКХ РС (Я)». — рассказали сайту «Первый областной» в ГУП «ЖКХ Республики Саха (Якутия)».

Об этом событии уведомили генерального директора ЧТЗ. Руководство завода отметило, что у коммунального предприятия Якутии есть не только восстановленный «Сталинец», но и несколько более новых машин, приобретенных также у Челябинского тракторного завода.

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