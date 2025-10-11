Футболисты миасского «Торпедо» сыграли вничью с «Иртышем» во Второй лиге

И не смогли досрочно оформить выход в группу «Золото»

Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса отложил выход в группу «Золото» до заключительного тура во Второй лиге А. Сегодня, 11 октября, южноуральцы могли досрочно получить повышение в классе, однако не смогли в домашнем поединке одержать победу над омским «Иртышем» — 2:2. Судьба путевки в группу «Золото» теперь решится в заключительном туре осеннего этапа чемпионата, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Турнирная ситуация в группе «Серебро» перед этим матчем сложилась таким образом, что в случае победы «Торпедо» досрочно завоевывал путевку в группу «Золото» в весеннюю часть сезона-2025/2026 во Второй лиге А.

И вроде близки были южноуральцы к выполнению такой задачи. Тем более что играли на родном стадионе с соперником, который располагался ниже в турнирной таблице. Миасский клуб открыл счет в матче, когда грамотно разобрался в штрафной гостей Владимир Попов. Он в касание направил мяч в ворота, сделав счет 1:0.

Увы, удержать это преимущество «черно-белые» не смогли. На 61-й минуте сибиряки реализовали пенальти: точный удар с «точки» нанес Роман Янушковский. А уже три минуты спустя футболисты «Иртыша» вышли вперед. Красивейший обводящий удар удался Никите Дорофееву.

Теперь уже миассцам приходилось большими силами идти вперед, чтобы уйти от поражения от прямого конкурента за повышение в классе. Их старания были вознаграждены — на 84-й минуте Денис Замятин с пенальти был точен. 2:2 — боевая ничья.

Футбол. Сезон-2025/2026. Вторая лига «А». Группа «Серебро», 13-й тур.

11 октября. «Торпедо» (Миасс) — «Иртыш» (Омск) — 2:2.

Голы: Владимир Попов, 48; Роман Янушковский, 61 (пен); Никита Дорофеев, 64; Денис Замятин, 84 (пен).

Впереди у миасской команды заключительный тур осеннего этапа чемпионата. «Черно-белые» 18 октября сыграют в гостях с ФК «Муром». Для соперников результат матча не играет никакого значения.

Какие расклады для нас? Победа гарантирует выход в группу «Золото», но можно туда попасть даже при ничье и поражении. «Торпедо» идет на 3-м месте, надо попадать в топ-4. От южноуральцев отстают «Иртыш» (на 1 очко) и владивостокское «Динамо» (на 2 очка).

Фото: пресс-служба ФК «Торпедо» (Миасс).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).