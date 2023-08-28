Футболисты миасского «Торпедо» одержали пятую победу подряд на чемпионате России

Южноуральский клуб возглавляет таблицу в Высшей лиге Б

Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса продолжает штамповать победы во Второй лиге Б чемпионата России. На сей раз подопечные Владимира Федорова на своем поле выиграли у «Оренбурга-2» со счетом 2:0. После шести сыгранных туров южноуральская команда уверенно возглавляет турнирную таблицу первенства, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Домашний поединок со вторым составом ФК «Оренбург» получился непростым для миасского коллектива. Тем более что соперники еще не терпели горечи поражения во Второй лиге Б. Первый мяч был забит ближе к перерыву. После подачи Дениса Замятина Дмитрий Неплюев отправляет снаряд в сетку ворот со второй попытки.

Во втором тайме гости попытались перехватить игровую инициативу, но запала хватило лишь на первые десять минут. Далее «черно-белые» продолжили владеть территориальным преимуществом. Долгое время сохранялось минимальное преимущество хозяев, но в добавленное ко второму тайму время Валерий Федосюк ставит точку в матче после подачи с углового.

Благодаря этой победе «Торпедо» укрепило свою лидирующую позицию в турнире. Миасская команда после 6 сыгранных матчей имеет в своем активе 16 очков (5 побед и 1 ничья), опережая ближайшего преследователя на 4 очка.

Южноуральский клуб имеет хорошие шансы выиграть турнир и на втором этапе выступить в Высшей лиге А в группе «Серебро» — в той самой, где сейчас выступает ФК «Челябинск». Следующий матч миасское «Торпедо» проведет дома 3 сентября с барнаульским «Динамо».