Денис Замятин: «Наш черно‑белый отряд „сбитых летчиков“ рано списали со счетов»

Футболист «Торпедо» считает, что его команда способна достойно сыграть в Высшей лиге А

В стартовавшем футбольном сезоне приятно удивляет своей игрой и результатами миасское «Торпедо». Южноуральский клуб возглавляет турнирную таблицу в Высшей лиге Б и всерьез настроен пойти на повышение в классе. Один из лидеров команды Денис Замятин умудряется совмещать игровую и тренерскую карьеру, ежедневно ездить на тренировки из Челябинска в Миасс и в 35-летнем возрасте держать себя в игровом тонусе. В интервью Первому областному информагентству он объяснил, с чем связаны текущие успехи «Торпедо», и честно поделился своим отношением к южноуральскому дерби и челябинскому футболу.

«В Челябинске мне дали понять, что на меня не рассчитывают»

— Денис, ты играешь в Миассе, живешь и работаешь тренером в Челябинске, а еще у тебя своя футбольная школа «Территория футбола» в Троицке. Не могу представить, как ты успеваешь?

— Такие вот парадоксы судьбы (смеется). Но начну издалека. В сезоне-2015/16 я вместе с ФК «Челябинск» завоевал серебряные медали чемпионата в дивизионе «Урал-Поволжье». Но мне дали понять, что клуб в будущем на меня не рассчитывает. Стал думать: что делать, как быть? Посоветовался с супругой. И решили, что хватит с меня всех этих переездов, в другой город я играть не поеду. Тем более что у нас сынишка родился, хотелось быть рядом с ним и обстановку не менять.

Мне предложили поработать с детьми в челябинской школе «Академия футбола», а еще в Миасс позвали играть — тогда «Торпедо» еще в турнире среди любительских команд выступало. И завертелось-закружилось… Внезапно миасский клуб получил профессиональный статус, вышел во Вторую лигу. Не бросать же команду в такой ответственный момент?!

Тем более что на меня в клубе рассчитывали. К тому же, когда я начинал играть в футбол, уровень игры во Второй лиге был несколько иным, более требовательным, что ли. Сейчас он заметно упал, поэтому я чувствовал в себе силы, что могу помочь «Торпедо».

— Может быть, это ты повзрослел и стал по-другому воспринимать уровень игры?

— Возможно, в молодости я серьезно ко всему относился, были большие амбиции и планы. А сейчас играю на лайте, просто получаю удовольствие от футбола. Теперь уже не думаю о карьере и желании попасть в клуб Первой лиги и так далее. То есть мне нечего терять, поэтому и радуюсь каждой игре. Здорово, что и руководство спортшколы идет мне навстречу, нормально относится к тому, что я за «Торпедо» выступаю. К счастью, график работы позволяет мне успевать приезжать на тренировки и игры в Миасс. Еще хочу помочь своему родному городу. Будет здорово, если в моей школе «Территория футбола» в Троицке появятся звездочки, которые реализуют себя в спорте.

— То есть ты каждый день ездишь из Челябинска в Миасс и обратно?

— Да, мне так удобно. Я хочу быть рядом с семьей, но не хочу жить в Миассе. Хотя дорога иногда утомляет — час-полтора туда, столько же обратно. Зато вечера провожу с семьей и ребенком.

— Можешь поделиться своим распорядком дня? Как он проходит?

— Рано утром просыпаюсь — отвожу сына в садик, а жену на работу. Еду в Миасс на тренировку, затем обратно. Ну а вечером собираемся в кругу семьи, ужинаем и дальше по новому кругу. Так дни и проходят. В свободное от тренировок и игр время занимаюсь с детьми в «Академии футбола».

— Обалдеть! Догадываюсь, что те женщины, которые сейчас читают это интервью, думают: «Вот он — идеальный муж!»

— Аха, возможно! Но я же много лет в футболе, уже профессионал своего дела. Мне не сложно привыкнуть к такому графику и распорядку дня.

— Почему решил начать тренировать детей?

— Мне не хотелось совсем уходить из футбола. Будучи игроком, довелось поработать под руководством разных специалистов. Каждый из них дал свои знания и умения. Так у меня сформировалось свое видение и понимание футбола. Захотелось попробовать себя в качестве тренера. Но сразу для себя решил: если что-то пойдет не так, то сворачиваю удочки и начинаю заниматься чем-то другим.

— С детьми интересно, потому что ты сам любящий отец? Один из сотрудников «Торпедо» сказал, что у тебя какая-то неземная любовь к сыну.

— Хм, спасибо ему на добром слове (улыбается). Он не врет. Да, мы с супругой Анастасией очень любим Богдана. Понимаете, мы с ней знакомы много лет, еще со школьной скамьи вместе. Так сложилась судьба, что раньше у нас не получалось стать родителями. И рождение сына — долгожданное для нас событие. Поэтому сейчас мы оба уделяем много времени ребенку, отдаем ему всю нашу любовь.

«Футбол во Второй лиге — это война за территорию»

— По своей манере игры, заряженности на поле и внешнему сходству ты чем-то напоминаешь мне известного в прошлом валлийского футболиста Винни Джонса.

— Серьезно? Ну, не думаю. Я за интимные места во время матча никого не хватаю (смеется). И стараюсь играть хоть и жестко, но корректно. Кажется, этот игрок и на трибуны выбегал для разборок с фанатами. Я не такой человек. Хотя и готов отстаивать интересы команды до конца. Но по справедливости.

— А такие случаи были?

— Сейчас уже и не вспомню. Когда был пацаном, эмоции иногда зашкаливали, но я все равно держал себя в рамках. А заряженность на матч должна быть у любого игрока, она только помогает. Скажем, я играю на правом фланге. Выхожу на матч и вижу своего оппонента. В каждом игровом моменте стараюсь ему показать, что я здесь главный, я — король своей территории.

Для меня показательный пример был в прошлом году, когда мы играли с «Амкаром». Уже на первых минутах такая ситуация: я с игроком соперника нахожусь в полупозиции, иду на мяч жестко, встык. А он не решился, убрал ногу в последний момент и смотрит после эпизода на тебя потухшими глазами. В такой момент ты понимаешь, что ловить ему больше нечего. Этот парень потом весь матч старался обходить меня стороной, не вступать в жесткие единоборства.

— Такой вот решительности нашим бы звездам сборной России — чемпионами мира бы стали.

— Хорошее сравнение. Ну а мы играем во Второй лиге. Значит, не смогли реализовать свой потенциал или уперлись в свой потолок, не в силах подняться выше. В футболе карьера у нас не сложилась так, как у тех игроков. Иначе играли бы на более высоком уровне. Поэтому берем свое другими качествами, бойцовскими. Футбол во Второй лиге — это война за территорию, за каждый участок поля. И если хочешь победить, то бьешься на поле: не щадишь ни себя, ни соперника.

— А ведь ты мог выступать в чемпионате Германии. Ты же там родился и рос?

— Да, но тогда я совсем был маленьким, о футболе и думать не мог. Отец служил военным летчиком в Магдебурге. Всей семьей уехали из Германии, когда мне было четыре года. Кстати, на меня у отца были планы. Многие думали, что я продолжу военную династию и свяжу свою жизнь с армией. Старший брат, например, пошел по стопам отца. Но любовь к футболу у меня перевесила. Чем можно заняться в Троицке? Конечно же, с пацанами мяч пинать. Пропадал с утра до вечера во дворе. И только в 9—10 лет начал заниматься футболом профессионально, записался в местную секцию.

— А любовь к военной технике осталась?

— Военные вертолеты нравятся, но обхожу их стороной (улыбается). Один день запомнил надолго. В День авиации отец посадил меня как-то в вертолет, дал наушники. Начали взлетать, и такой шум поднялся! Я кричу отцу, а голоса своего не слышу. Очень испугался. Это было мое первое и последнее знакомство с вертолетом. Близко я к нему уже не подходил. Зато потом отца приобщил к футболу. Пригласил его на матч. Мы выиграли 3:0, а я ну очень круто сыграл: два гола забил, пас отдал. Тогда он понял, что летчика из меня не получится, а как футболист я могу себя реализовать.

— Долго пришлось ждать прогресса в игре?

— Я занимался в спортклассе Троицка, выступал за команду на первенстве области. И на одном из турниров на меня обратил внимание тренер из челябинской школы «Сигнал» Наиль Хабибуллин. Мне тогда лет 15—16 было. А потом… тишина. Через год-полтора все-таки отправился с челябинской командой на первенство России в Оренбург. Турнир здорово отыграл — в трех матчах забил четыре мяча. После него меня пригласили в Челябинск, подключили к играм за дубль «Зенита», позже я подписал здесь свой первый профессиональный контракт.

— Однако в главной команде Челябинска надолго не задержался.

— Да, два сезона отыграл. В то время во Второй лиге не было правила «лимитчиков». И сам уровень игры был выше, чем нынешний. Как мне, молодому пацану, пробиться в основной состав «Зенита»? Там мужики матерые, не один год в профи играют. Поэтому я ушел сначала в миасское «Торпедо» — Владимир Борисович Федоров взял меня под свое крыло. Затем были еще несколько команд в карьере, но до сих пор благодарю Миасс за то, что поверил в меня, дал толчок в развитии.

— Поэтому матчи с клубом из Челябинска для тебя остаются принципиальными? Осадок-то остался…

— Возможно. Но я обиды не таю. Понимаю, что в то время недотягивал до уровня игры Второй лиги, нужно было заслужить место в составе. Но все игры против челябинской команды для меня действительно стали носить принципиальный характер, настрой на них был особый. В глубине души все равно сидела мысль: мол, зря в меня не поверили, не дали шанса. Было желание доказать, что они ошиблись.

— Это твоя личная история. А как партнеры по «Торпедо» воспринимают южноуральское дерби?

— До недавнего времени наши пути с челябинской командой не пересекались. Они играли во Второй лиге, мы — в турнире любительских команд. Но теперь все иначе. И градус противостояния чувствуется. Даже в товарищеских матчах с ФК «Челябинск» играем «от ножа». В миасском клубе играют много «сбитых летчиков» — тех, кого в свое время списали со счетов. Конечно, у ребят есть желание и стремление проявить себя в дерби.

«Хотим доказать, что Миасс — футбольный город с большой историей»

— В летнее межсезонье ФК «Торпедо» официально стал фарм-клубом ФК «Челябинск». Как вы в команде восприняли такую новость?

— Нормально. С пацанами посмеялись в раздевалке, поюморили по этому поводу. И сказали себе, что футбольное поле всех рассудит. Но точно скажу, что легкой прогулки у челябинцев с нами не будет, мы дадим бой. Сейчас у нас с ними нормальные отношения. А вот раньше чувствовалось, что они смотрят на нас свысока, как бы снисходительно.

— Вроде того: «Играйте себе в деревне и не рыпайтесь»?

— Заметь, не я это сказал! (Смеется.) Ну, или колхозниками в шутку могли назвать. Нас это задевало. Откуда столько гонора? Мы идем своей дорогой, вы своей. К тому же мы все делаем свою работу, получаем за нее деньги. И сейчас хотим всем доказать, что Миасс — это футбольный город с большой историей.

— Кстати, о деньгах. Этим летом у «Торпедо» появился крупный и солидный спонсор — АЗ «Урал». Руководство клуба подписало трехстороннее соглашение с ним и Фондом поддержки спорта Челябинской области. На себе уже ощутили позитивные шаги в развитии клуба?

— Не могу сказать, мое дело — в футбол играть. А что там «наверху» происходит, меня не касается. Заработную плату и премиальные нам выплачивают в срок. Грех жаловаться. С другой стороны, приятно, что есть внимание к судьбе команды. В городе ее любят.





В сезоне-2022/23 Денис Замятин забил такой вот гол-шедевр с центра поля в ворота ФК «Тюмень». Позже игрок скажет, что всегда мечтал забить подобный гол.



— «Торпедо» сейчас лидер Второй лиги Б. Уровень турнира ослаб, но чем еще объяснить успехи миасской команды?

— У нас костяк команды состоит из игроков, которые уже не один год играют вместе, еще с любительской лиги. Понимаем друг друга с полуслова. Это и помогает показывать хороший результат. В первый сезон во Второй лиге мы играли робко, но на втором этапе в «финальной пульке» здорово прибавили, появилась уверенность в себе. Мне кажется, что и сейчас в группе «Серебро» Второй лиги А мы смотрелись бы достойно.

— Но там совершенно другой уровень игры.

— Согласен! Но и мы показали в прошлом сезоне, что можем на равных биться с тем же «Челябинском», «Новосибирском», «Иртышом»… Не думаю, что в лиге рангом выше мы сейчас потерялись бы.

«В своей жизни пил алкоголь только один раз»

— В «Торпедо» играет уникальный футболист. Константин Марков в свои 44 года умудряется еще и голы забивать. Вы с ним на особом положении в клубе?

— Константин Викторович — это легенда! Он произвел на меня огромное впечатление, когда я впервые перешел в «Торпедо». Он на поле такие номера исполнял! Я засматривался за его действиями. Играем матч, а я забываю обо всем на свете. Про себя думаю: эй, парень, работать надо, а не смотреть по сторонам и на то, как там Марков «феерит». Я серьезно, пару раз забывался. Сейчас Константин Викторович — начальник клуба. Это свой парень, которого все уважают.

— Тебе самому уже 35 лет. Еще немного, и сам станешь легендой клуба.

— Пока позволяет здоровье, буду играть. Повторюсь, сейчас получаю удовольствие от футбола. Завершать карьеру пока не планирую. В моем возрасте времени на восстановление от игр проходит дольше. Поэтому профессионально отношусь к себе, веду правильный и здоровый образ жизни. Я вообще за ЗОЖ.

— Говорят, ты полностью отказался от вредных привычек.

— А у меня их и не было, честно. Отец меня как-то правильно наставил на путь истинный. Застал меня с ребятами за сигаретой. А уже дома спокойным таким голосом говорит: «Ты же вроде футболистом собрался стать? Сигареты тебе в этом не помогут». Он не ругал, но донес свою мысль. Мне теперь 35, а я не курю и не пью. И даже бокала пива в своих руках не держал.

— Да ладно?! А шампанское на Новый год?

— Не-а, честное слово! Надо мной и друзья смеются, прикалываются. Вы не поверите, но и желания пригубить нет. А, стоп! Обманул тебя. На рождение сына собрались компанией, в ресторане отмечали это событие. Друг налил виски на самое донышко, а до краев наполнил бокал соком. Вот так я впервые попробовал алкоголь. Но особо его и не заметил (улыбается).

— Известный в прошлом футболист Роман Адамов недавно в интервью признался, что ежедневно выкуривал по пачке в день. И это особо ему не мешало в карьере.

— У каждого человека свой организм. Возможно, играют свою роль и стереотипы из прошлого. Мол, если будете курить сигареты, то не сможете хорошо играть в футбол. На протяжении всей карьеры я с разными ребятами играл. Были среди них и те, кто любил «подымить». И я не замечал, что это как-то сказывалось на их «дыхалке». В любом случае я никого и ни к чему не призываю.

— Помимо футбола у тебя есть еще какие-то увлечения?

— Раньше с супругой любили фильмы смотреть. Нас можно даже киноманами назвать. Я на сборах частенько сериалы смотрел. Но сейчас, после рождения сына, на это нет времени.

— Какие киноленты произвели впечатление? Какие жанры больше нравятся?

— Мой любимый режиссер — Кристофер Нолан. Готов его фильмы по 15 раз пересматривать и искать в них каждый раз новый смысл. Вот жду выхода фильма «Оппенгеймер». Мне нравятся картины, которые заставляют задуматься. Иногда герой скажет какую-нибудь мысль, а я ставлю паузу — размышляю.

— А как тебе фильм «Хулиганы»? В нем режиссер глубоко передал околофутбольную атмосферу футбольных фанатов.

— Не моя тема. В нашей жизни и так много всего нехорошего хватает. Я лучше биографический мотивирующий фильм про известного спортсмена посмотрю. Может быть, он меня подвигнет на какой-нибудь геройский футбольный поступок (улыбается).

Фото: Дмитрий Елизаров (ФК «Торпедо»), Андрей Ткаченко (ФК «Челябинск») и из личного архива Дениса Замятина

