Футболисты «Челябинска» завершили подготовку к старту весенней части чемпионата во Второй лиге

Главный тренер Виктор Булатов остался доволен двумя тренировочными сборами в Сочи

Футбольный клуб «Челябинск» вышел на финишную прямую перед возобновлением чемпионата России во Второй лиге. Команда провела два учебно-тренировочных сбора в Сочи, где сыграла 8 контрольных матчей. По словам главного тренера клуба Виктора Булатова, успешные результаты спаррингов добавили игрокам психологической уверенности накануне первых игр чемпионата после зимнего перерыва, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Футболисты «Челябинска» вышли из отпуска еще в начале февраля, они приняли участие на домашнем зимнем турнире «Кубок Михаила Шафигулина», а затем отправились на первые тренировочные сборы, которые прошли с 15 по 28 февраля в Сочи. За две недели команда провела четыре товарищеских матча, показав 50-процентный результат.

ФК «Челябинск» — результаты матчей на первом тренировочном сборе в Сочи (с 15 по 28 февраля):

18 февраля. ФК «Челябинск» — «Сокол» (Саратов) — 0:2

20 февраля. ФК «Челябинск» — «Звезда» (Санкт-Петербург) — 2:1 (Егор Дорохов, Максим Руднев)

23 февраля. ФК «Челябинск» — «Строгино» (Москва) — 3:0 (Марат Шайморданов, Артемий Гибнер, Илья Азявин)

26 февраля. ФК «Челябинск» — «Динамо» (Брянск) — 0:3

Вернувшись в Челябинск, подопечные Виктора Булатова продолжили подготовку к весенней части чемпионата России во Второй лиге. А уже 6 марта снова отправились на Черноморское побережье, где провели второй учебно-тренировочный сбор. Здесь же, в Сочи, команда сыграла еще 4 контрольных матча. Причем соперники челябинцев были серьезные — одни из лидеров Второй лиги в своих группах.

ФК «Челябинск» — результаты матчей на втором тренировочном сборе в Сочи (с 6 по 20 марта):

8 марта. ФК «Челябинск» — «Динамо» (Брянск) — 0:1

12 марта. ФК «Челябинск» — «Текстильщик» (Иваново) — 1:1 (Алексей Пипо)

15 марта. ФК «Челябинск» — «Сокол» (Саратов) — 3:3 (Егор Дорохов — 2, Максим Руднев)

19 марта. ФК «Челябинск» — «Сатурн» (Раменское) — 4:0 (Илья Азявин — 2, Максим Руднев — 2)

«На втором предсезонном сборе играли с тремя соперниками — лидерами своих групп Второй лиги. Считаю, что выглядели мы достойно. Меняли состав, делали ротацию. Главное — проверили себя в матчах с достойными соперниками. Тем более что результаты показали неплохие. Любая победа добавляет положительных эмоций ребятам. К старту весенней части чемпионата ребята должны предстать в хорошем состоянии», — подвел итог сборам главный тренер ФК «Челябинск» Виктор Булатов.

Напомним, что ФК «Челябинск» во Второй лиге чемпионата России (группа 4) сейчас занимает 3-е место в турнирной таблице. Весенняя часть турнира стартует уже на следующей неделе — 2 апреля южноуральцы сыграют в гостях с новотроицкой «Ностой».