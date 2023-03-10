Футболисты клуба «Челябинск» провели мастер-класс для школьников

Тренировки в школе № 46 состоялись в рамках проекта РФС «Футбол в школе»

«Мероприятие интересное. Считаю, что это очень важно и пойдет детям только на пользу. По себе помню, как было круто, когда был маленький, а к нам приходили ребята постарше, учили нас, проводили мастер-классы. Но таких программ, когда школам передают мячи, манишки, в наше время особо не было. Радует, что сейчас такой проект есть и реализуется»,

— рассказал полузащитник «Челябинска-М» Ярослав Бураджаев.

«Российский футбольный союз придумал в прошлом году большой федеральный проект — „Футбол в школе“. От нашего региона в проекте участвует 69 среднеобразовательных учреждений. В одной школе в конце прошлого года мы уже побывали. Эта — вторая. Отрадно, что РФС, реализуя этот проект, помогает школам манишками и футбольными мячами. В дальнейшем подобные мероприятия планируем проводить на регулярной основе по всей области»,

— отметил куратор проекта «Футбол в школе» в Челябинской области Дмитрий Люкшин.

Региональная федерация футбола совместно с ФК «Челябинск» снова провели мастер-классы для южноуральских школьников. На этот раз игроки молодежного клуба посетили МАОУ СОШ № 46 в рамках проекта РФС «Футбол в школе». В масштабной акции участвуют более двух тысяч школ со всей страны, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».К школьникам приехали игроки молодежной команды «Челябинск-М» Владимир Быков, Ярослав Бураджаев, Александр Пашков и Алексей Амелин. Они провели для юных футболистов разминку и мастер-класс, а затем сыграли в мини-футбол. Со счетом 6:2 победила команда, за которую выступали Ярослав Бураджаев и Алексей Амелин.В проекте Российского футбольного союза участвуют более двух тысяч школ по всей стране. В рамках акции популяризируется этот вид спорта и помогает школам с инвентарем — мячами, манишками, фишками, сумками для мячей, насосами и другим.Напомним, что ранее проект «Футбол в школе» прошел в челябинском МАОУ Образовательный центр № 2. Тогда для ребят провели мастер-классы игроки клуба «Челябинск» Алексей Пипо, Владимир Ульяновский и Евгений Лопатько.