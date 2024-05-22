Футбольный клуб «Челябинск» в последней атаке вырвал победу у «Ротора»

Защитник южноуральской команды Ян Казаев забил гол на 6-й добавленной минуте матча

Футбольный клуб «Челябинск» одержал волевую и эмоциональную победу над волгоградским «Ротором» во Второй лиге А. Сегодня, 22 мая, южноуральцы выиграли у волжан со счетом 2:1. Победный гол на 6-й добавленной минуте забил защитник Ян Казаев. Матч также запомнился голом-красавцем в исполнении молодого форварда Дениса Пушкарева, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Ничейные результаты в двух предыдущих матчах не оставляли челябинцам других вариантов, как играть только на победу. Любой другой исход поединка с «Ротором» существенно осложнял хозяевам поля задачу финишировать в тройке призеров.

Стартовый состав на матч челябинцев немного удивил. Главный тренер команды Роман Пилипчук впервые выпустил с первых минут Ивана Першина и Романа Косянчука, которым ранее места в «старте» не находил. Кроме того, впервые в сезоне ФК «Челябинск» начал игру в три центральных защитника: Никитенков — Ширяев — Козлов. Места на флангах заняли Герчиков и Вазитдинов, в полузащите Померко — Першин — Косянчук, а на острие атаки — Горбачик и Пушкарев.

Хозяева поля мощно начали встречу, сразу же взяв под контроль мяч. На 7-й минуте хороший удар из-за пределов штрафной удался Леониду Герчикову. Он же в следующей атаке делал опасный прострел на Никиту Першина. Пару классных длинных точных передач на первых минутах совершил Алексей Померко.

Что касается гостей, то они потревожили голкипера южноуральцев Владимира Задираку в стартовые 15 минут лишь раз. Это Михаил Агеев наносил неплохой удар после ошибки защитника Алексея Никитенкова. Впрочем, последний тут же исправился, заблокировав выстрел соперника — мяч от его головы ушел на угловой.

Челябинцы на этот неприятный эпизод не обратили никакого внимания. Они продолжили играть «первым номером», стараясь обострять свои действия. Практически все свои атаки они начинали на правом фланге, где активностью выделялся Леонид Герчиков. Чаще туда смещался и Денис Пушкарев. На 28-й минуте ворвался туда и по проторенной дорожке Даниил Козлов. Вроде и бил он зряче, но силенок удару явно не хватило.

А на 32-й минуте гол-шедевр сотворил Денис Пушкарев. Причем, в этот раз атака развивалась по левому флангу. Получив мяч от Валерия Горбачика, миниатюрный форвард сыграл в стиле Александра Панова. Тот, если помните, забил потрясающий гол в ворота французов и знаменитого Фабьена Бартеза. Челябинец, приняв мяч, нашел лазейку в обороне соперника и на скорости ворвался в штрафную — удар в угол ворот и 1:0! Денис Пушкарев забил свой первый гол на профессиональном уровне!

Форвард «Челябинска» пару минут спустя мог оформить и «дубль». Оказавшись на ударной позиции, он наносил хитрый обводящий удар, мяч едва не залетел в угол ворот Никиты Чагрова. Под занавес тайма «Ротор» наконец-таки провел хорошую и затяжную позиционную атаку, однако игроки волгоградцев так и не нашли возможность нанести прицельный удар.

После перерыва хозяева поля продолжили действовать в нужном им ключе. И могли увеличивать отрыв в счете. Сначала все тот же Пушкарев сплоховал: принял неверное решение, когда попытался обострить игру вместо того, чтобы нанести удар по воротам. А чуть позже Валерия Горбачик с острого угла мог забивать головой — вратарь соперника оказался на месте.

На 62-й минуте главный тренер волжан Олег Сергеев бросил в бой свои лучшие силы, выпустив на поле двух главных снайперов — Рамазана Гаджимурадова и Илью Сафронова. В первом матче именно первый из них произвел очень хорошее впечатление. Чуть позже появился на поле у гостей и Руслан Болов.

Эти тренерские решения принесли желаемые дивиденды. Успех «Ротору» принес розыгрыш углового. Гаджимурадов сделал изумительный навес, а Руслан Болов первым же касанием головой отправил мяч в угол ворот. Причем, сделал он это без помех — вышедший на замену центральный защитник Ян Казаев верховую дуэль сопернику проиграл.

После этого забитого гола игра оживилась и пошла на встречных курсах. Обе команды оголили свои тылы, добавили в движении, стараясь забить победный гол. Ближе к взятию ворот были хозяева поля. А затем наступила драматичная развязка.

Длинный заброс в штрафную соперника увенчался успехом: верховую борьбу на «втором этаже» выиграл Даниил Козлов, сделавший скидку на партнера по команде. Ян Казаев, обработав мяч, точно послал его вторым касанием в нижний угол ворот — 2:1. Он также забил свой первый гол в составе челябинского клуба. Но главное — исправился за ошибку в обороне и принес победу своей команде.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Золото».

22 мая. ФК «Челябинск» — «Ротор» (Волгоград) — 2:1.

Голы: Денис Пушкарев, 32 (1:0); Руслан Болов, 68 (1:1); Ян Казаев, 90+6 (2:1).

Следующий матч ФК «Челябинск» сыграет 26 мая гостевой поединок со столичным клубом «Велес». На финише сезона в группе «Золото» Второй лиги нашей команде осталось провести 4 игры.