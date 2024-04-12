Футболистов «Челябинска» проверили на знание истории клуба

Игроки команды приняли участие в спортивном квизе

В Челябинске прошел футбольный квиз, собравший 19 команд. Участникам предстояло в семи турах ответить на тематические вопросы на знание истории южноуральского спорта. Достойно с заданиями справились игроки ФК «Челябинск». Их команда «Фантастическая девятка» заняла 5-е место. Но еще лучше выступили ребята из молодежной команды «Устали быть лучшими» — остановились в шаге от призовой тройки, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Рискнули проверить свои знания об истории челябинского спорта пять игроков ФК «Челябинск». В футбольном квизе WOW QUIZ приняли участие Никита Першин, Василий Палкин, Даниил Веселов, Денис Пушкарев и Владислав Анисимов. Компанию им составили сотрудники клуба. Их команда «Фантастическая девятка» неплохо себя проявила, заняв итоговое 5-е место.

«Прикольное мероприятие, интересные вопросы. С радостью согласился принять участие в таком квизе, узнал много нового об истории челябинского футбола и спорта. Ну и просто весело провели время с ребятами, немного отвлеклись от тренировочного процесса», — отметил по окончании мероприятия Даниил Веселов.

Голкипер ФК «Челябинск» принял участие также в автограф-сессии. Вместе с Никитой Першиным они также пообщались с болельщиками.

Хороший результат показала и молодежная команда челябинского клуба. Ее капитаном стал главный тренер ФК «Челябинск-М» Виталий Коркин. В минувшем сезоне ребята проявили себя на футбольном поле, став серебряными призерами в третьем дивизионе зоны «Урал — Западная Сибирь». Но доказали, что хорошо знают и историю челябинского спорта. Их команда «Уставшие быть лучшими» заняла четвертое место.

В десятке сильнейших оказались и гандболисты клуба «Динамо-Сунгуль». В футбольном квизе приняли участие Павел Демаков, Кирилл Глебов, Александр Коваленко, Алексей Коваль и Артем Раев, а также генеральный директор команды Андрей Косачев и спортивный директор клуба Вячеслав Нелюбин.