/ Челябинцы делятся видео из Москвы, где во всю празднуют ЧМ по футболу

Карнавальные шествия сняты в центре столицы.

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В столицу России съехались представители разных стран. Здесь болельщики из Перу, Бразилии, Аргентины и Польши. На центральных улицах шумно и весело, фанаты устроили карнавальное шествие. Так зрители радуются открытию Чемпионата мира по футболу. В самом эпицентре событий находится челябинец, который рассказывает сайту «Первый областной» о невероятной атмосфере праздника

Очень много движения, песни, кричалки, звуки музыкальных инструментов, все друг с другом знакомятся, общаются, полицейские дружелюбные достаточно, все улыбаются, вежливо со всеми общаются, — комментирует Александр Гутенев.

Особенно оживленно сегодня в районе Красной площади. Ее перекрыли и туда не пускают — готовятся к открытию Чемпионата мира. Но этот факт никого не огорчил, все продолжают веселиться, петь песни, объединятся в группы болельщиков, наряжаться в костюмы. Некоторые надели маски с изображением Владимира Путина.

Ощущение вселенского братства, когда на все это смотришь. Перу, Бразилия, Аргентина, Польша — все друг с другом знакомятся, фотографируются, не отказывают, если подходишь и просишь сделать совместный кадр, общаются. Здорово прям, захотелось стать настоящим футбольным болельщиком. — добавил Александр Гутенев.

Челябинец говорит, что в день начала Чемпионата мира в местных «обменниках» большие очереди. А вот цены в московских кафе приятно удивили гостьей столицы. Их владельцы не стали поднимать стоимость меню.

Отметим, подготовка к чемпионату была проведена на высшем уровне, а в меню крупных кафе и ресторанов даже добавили английский язык, чтобы иностранцам было легче ориентироваться в России.