Челябинские спортсмены остались за чертой призеров на Кубке России по фристайлу

Соревнования по слоупстайлу прошли на ГЛК «Солнечная долина» в Миассе

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» завершились первый и второй этапы Кубка России по фристайлу в дисциплине слоупстайл. Хозяева соревнований остались без наград, оказавшись за чертой призеров. Но составили конкуренцию лидерам сборной России в преддверии Всероссийской зимней спартакиады, которая пройдет здесь же с 10 по 17 февраля, сообщает Федерация фристайла России.

На соревнования в Миасс прибыли лидеры сборной России по фристайлу, которые продолжают подготовку к главному старту сезона — Всероссийской зимней спартакиаде. Она пройдет на ГЛК «Солнечная долина» с 10 по 17 февраля. Прошедшие два этапа Кубка страны в дисциплине слоупстайл служил для атлетов хорошей проверкой сил перед ответственными соревнованиями.

В женских состязаниях не оказалось равных Лане Прусаковой из Чувашской Республики. Она показала лучшие результаты в первый и второй день турнира. Причем второе и третье места оба раза занимали Ксения Орлова (Краснодарский край) и Снежана Прайс (Башкортостан) соответственно.

Кубок России по фристайлу. Слоупстайл

Женщины:

I этап

1. Лана Прусакова (Чувашская Республика)

2. Ксения Орлова (Краснодарский край)

3. Снежана Прайс (Республика Башкортостан)

II этап

1. Лана Прусакова (Чувашская Республика)

2. Ксения Орлова (Краснодарский край)

3. Снежана Прайс (Республика Башкортостан)

К сожалению, южноуральские спортсменки вмешаться в спор за медали не смогли. Екатерина Селезнева, Екатерина Ефремова и Александра Глазкова оказались за чертой призеров как на первом, так и втором этапах Кубка России.

Мужской турнир получился более непредсказуемый. В первый день соревнований победу одержал Артем Дулов из Красноярского края, во второй — петербуржец Максим Сенкевич. Завоевали медали также Александр Терешкин (Санкт-Петербург), Тимофей Бралгин (Красноярский край) и Егор Резанцев (Московская область).

Кубок России по фристайлу. Слоупстайл

Мужчины:

I этап

1. Артем Дулов (Красноярский край)

2. Александр Терешкин (Санкт-Петербург)

3. Максим Сенкевич (Санкт-Петербург)

II этап

1. Максим Сенкевич (Санкт-Петербург)

2. Тимофей Бралгин (Красноярский край)

3. Егор Резанцев (Московская область)

«Несмотря на загруженность спортивных объектов курорта — слоупстайл, ски-кросс, хаф-пайп — курорт работает в обычном режиме и принимает гостей. Обычным гостям, нашим туристам, интересно, что происходит на спортивных трассах. После соревнований трассы открываются для всех желающих и те, кому позволяет уровень, отправляются по следам чемпионов», — рассказал директор ГЛК «Солнечная долина» Артем Рейтер.

В состязаниях по фристайлу на Всероссийской зимней спартакиаде спортсмены разыграют 8 комплектов наград. На ГЛК «Солнечная долина» в Миассе с 10 по 18 февраля пройдут турниры по ски-кроссу, хаф-пайпу, слоупстайлу и биг-эйру.