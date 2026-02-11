Певец Миша Марвин споет на Кубке чемпионов по фристайлу в Миассе

Он исполнит свой хит «Французский поцелуй» на горнолыжном курорте «Солнечная долина»

Организаторы Кубка чемпионов по фристайлу на ГЛК «Солнечная долина» объявили имя хедлайнера соревнований. Специальным гостем турнира станет Миша Марвин. Он исполнит несколько своих хитов, в том числе «Французский поцелуй», сообщает региональный Минспорт.

На Кубке чемпионов — 2026 по фристайлу зрителей ждут зрелищные заезды на высоких скоростях и напряженная борьба за пьедестал. Но спортивная программа — не единственное, чем удивят организаторы. Гостевым хедлайнером турнира станет популярный певец Миша Марвин.

Артист, чьи треки набирают сотни миллионов прослушиваний и звучат на ведущих радиостанциях страны, исполнит свои главные хиты. Среди них «Французский поцелуй», «Не надо быть сильной» и «Полюбил такую».

Напомним, что в состязаниях по фристайлу выступят звезды фристайла из России и Китая. Челябинскую область на Кубке чемпионов — 2026 представит Игорь Омелин из Аши. Билеты на спортивное событие уже поступили в продажу.

Возрастное ограничение: 0+