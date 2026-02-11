Организаторы Кубка чемпионов по фристайлу на ГЛК «Солнечная долина» объявили имя хедлайнера соревнований. Специальным гостем турнира станет Миша Марвин. Он исполнит несколько своих хитов, в том числе «Французский поцелуй», сообщает региональный Минспорт.
На Кубке чемпионов — 2026 по фристайлу зрителей ждут зрелищные заезды на высоких скоростях и напряженная борьба за пьедестал. Но спортивная программа — не единственное, чем удивят организаторы. Гостевым хедлайнером турнира станет популярный певец Миша Марвин.
Артист, чьи треки набирают сотни миллионов прослушиваний и звучат на ведущих радиостанциях страны, исполнит свои главные хиты. Среди них «Французский поцелуй», «Не надо быть сильной» и «Полюбил такую».
Напомним, что в состязаниях по фристайлу выступят звезды фристайла из России и Китая. Челябинскую область на Кубке чемпионов — 2026 представит Игорь Омелин из Аши. Билеты на спортивное событие уже поступили в продажу.
Возрастное ограничение: 0+