Джошуа Ливо принес победу «Трактору» в матче с «Салаватом Юлаевым»

Форвард челябинского клуба забросил решающую шайбу в конце третьего периода — 2:1

Хоккеисты челябинского «Трактора» выиграли у «Салавата Юлаева» в домашнем матче чемпионата КХЛ. Победу «черно-белым» принес точный бросок Джошуа Ливо в конце третьего периода. «Трактор» завершил домашнюю серию матчей, а уфимцы потерпели пятое поражение подряд, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

У челябинцев пока не все гладко в текущем сезоне. Но все это относительно, если посмотреть в турнирную таблицу и увидеть в ней на самом дне «Салават Юлаев». Уфимская команда прямо сейчас — худшая команда КХЛ! Но разве это имеет значение, когда встречаются на льду два принципиальных соперника? Очевидно было, что соперник станет непростым для обеих команд.

И первый период подтвердил эту гипотезу. И хозяева льда, и гости соорудили оборонительные редуты на подступах к своей зоне, не давали оппонентам много оперативного пространства. Жесткий прессинг по всей площадке, обилие силовой борьбы — вот то, что и запомнилось в первом периоде. Хотя как минимум в двух случаях команды имели хорошую возможность открыть счет в матче.

Чуть веселее пошла игра во втором периоде. «Трактор» был несколько интереснее в атаке, создал ряд моментов для взятия ворот. Михаил Григоренко упустил двойной шанс в большинстве перед самым перерывом — 0:0 после двух периодов.

Все свои голы команды приберегли на третий период. Егор Коршков открыл счет на добивании после броска Джошуа Ливо. «Салават Юлаев» ответил голом экс-игрока «черно-белых» Евгения Кулика. Решающим стало удаление гостей в концовке встречи. Реализовал это большинство не кто иной, как Джошуа Ливо. Финальный штурм гостей счет на табло не изменил. 2:1 — «Трактор» обыгрывает принципиального соперника.

«Легко говорить „мы легко обыграем „Салават“, но в такой лиге, как КХЛ, не бывает легких побед. Думаю, что сегодня наша команда в целом хотела сыграть увереннее в обороне. Это в целом притормаживало скорость. Благодаря этому в первом периоде мы дали сопернику только один шанс. Сами тоже создавали моменты, но вратарь соперника проявил себя хорошо. В итоге в обороне сегодня мы сыграли лучше», — отметил после матча главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 18 октября. «Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Шайбы забросили:

1:0 — Егор Коршков (Александр Кадейкин, Джордан Гросс), 44:50 (5×5).

1:1 — Евгений Кулик (Александр Жаровский, Максим Кузнецов), 47:39 (5×5).

2:1 — Джошуа Ливо (Михаил Горигоренко, Александр Кадейкин), 57:35 (5×4).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):





Джошуа Ливо («Трактор»)

Главная ударная сила челябинского клуба набирает очки в четвертом матче подряд. Сегодня забил важнейший гол, который в итоге стал победным.

Егор Коршков («Трактор»)

Забивает второй матч подряд. Открыл счет в игре. В целом сыграл хорошо, выполнил большой объем «черновой» работы.

Семен Вязовой («Салават Юлаев»)

Провел хороший матч, в его активе 31 сэйв. Во многом благодаря его усилиям уфимцы более двух периодов держали ворота на замке.

Следующий матч хоккеисты челябинского клуба также сыграют с уфимцами, но уже в гостях. Игра состоится 21 октября.

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)