Форвард «Трактора» Максим Шабанов стал героем победного матча с «Северсталью»

Хоккеист челябинского клуба забросил шайбу и сделал две результативные передачи

Хоккеист челябинского «Трактора» Максим Шабанов провел очередной блестящий матч в чемпионате КХЛ. Форвард «черно-белых» помог своей команде одержать гостевую победу над череповецкой «Северсталью» со счетом 5:3. Хоккеист поучаствовал в трех заброшенных шайбах команды, записав на свой счет гол и две результативные передачи, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В текущем сезоне чемпионата КХЛ команды впервые встречались друг с другом. Причем, подходили к очному противостоянию с равными показателями — тремя победами в пяти последних встречах.

Челябинский «Трактор» начал встречу на высоких скоростях, однако открыть счет в матче смог в середине первого периода. Точный дальний выстрел удался защитнику Альберту Яруллину. В дебюте второго периода индивидуальным мастерством блеснул Максим Шабанов. Форвард челябинцев получил шайбу в средней зоне, обыграл на скорости защитника и красиво обыграл голкипера — 2:0. Впрочем, в концовке периода хозяева льда сократили разрыв в счете.

Ключевые события в матче развернулись в третьем отрезке игры. Уже в самом его дебюте отличился Владимир Ткачев. И вновь ассистентом выступил Максим Шабанов. Один из лидеров «Трактора» здорово отдал передачу с угла площадки в центр, Ткачев с ходу бросил в ближний верхний угол ворот Дмитрия Шугаева — 3:1.

«Северсталь», надо отдать ей должное, и не думала сдаваться. На 47-й минуте Тимофей Давыдов вновь сократил отставание в счете до минимума. Однако пару минут спустя все встало на свои места. Челябинцы с интервалом в одну минуту забросили две безответные шайбы и сняли все вопросы о победителе. Сначала «дубль» в матче оформил Альберт Яруллин, затем пополнил свой снайперский счет Чарльз Робинсон. В концовке череповчане, правда, забили еще одну шайбу — отличился Данил Аймурзин.

5:3 — уверенная гостевая победа «Трактора»! Подопечные Алексея Заварухина сохранили за собой 5-е место в Восточной конференции и продолжают погоню за четверкой лидеров. В этом году южноуральцам предстоит провести еще два поединка. В гостях наша команда сыграет с «Сибирью» (28 декабря) и «Барысом» (30 декабря).