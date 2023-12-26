Хоккейный клуб «Трактор» произвел обмен игроками с магнитогорским «Металлургом»

Состав челябинской команды пополнил Григорий Дронов, а в Магнитогорск отправился Никита Подскребалин

«В результате обмена с „Металлургом“ мы получаем в свою обойму защитника с большим опытом игры в КХЛ и сборной России. Это габаритный хоккеист, находящийся в самом расцвете своей карьеры, обладающий отличным броском и навыком действий в большинстве. Он, несомненно, усилит линию обороны „Трактора“ и поможет команде в решении поставленных в этом сезоне задач»,

— прокомментировал обмен генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков.