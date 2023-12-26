Сегодня, 26 декабря, руководство хоккейного клуба «Трактор» объявило о сделке с магнитогорским «Металлургом». Состав «сталеваров» пополнил 25-летний голкипер, воспитанник челябинского хоккея Никита Подскребалин. Новичком «черно-белых» стал защитник Григорий Дронов. Действующий контракт хоккеиста рассчитан до 30 апреля 2024 года, сообщают в пресс-службе ХК «Трактор».
Никита Подскребалин является воспитанником системы «Трактора». Профессиональную карьеру вратарь начал в 2015 году в команде «Белые медведи» U17, затем выступал за все команды системы. В этом сезоне голкипер дебютировал за челябинцев в КХЛ, проведя восемь матчей и одержав пять побед при коэффициенте надежности 2.02 и проценте отраженных бросков 92.6.
Григорий Дронов — воспитанник магнитогорского «Металлурга». 25-летний защитник также прошел путь от школы до главной команды. Он является бронзовым призером молодежного первенства мира (2017). В 2022 году отправился в НХЛ в систему клуба «Каролина Харрикейнз», но вскоре вернулся в Магнитогорск. В КХЛ за «сталеваров» в общей сложности провел 337 матчей, забросил 28 шайб и 65 раз ассистировал партнерам. В текущем сезоне защитник сыграл за «Металлург» 28 встреч и набрал 8 (3 + 5) очков.
«В результате обмена с „Металлургом“ мы получаем в свою обойму защитника с большим опытом игры в КХЛ и сборной России. Это габаритный хоккеист, находящийся в самом расцвете своей карьеры, обладающий отличным броском и навыком действий в большинстве. Он, несомненно, усилит линию обороны „Трактора“ и поможет команде в решении поставленных в этом сезоне задач», — прокомментировал обмен генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков.
Один из руководителей челябинского клуба также пожелал успехов Никите Подскребалину, добавив, что тот может достойно играть на уровне КХЛ. Однако в стане «черно-белых», по словам Алексея Волкова, уже есть два ярко выраженных первых номера, поэтому голкиперу для дальнейшего развития «стоит попробовать свои силы в другом клубе».
Добавим, что сегодня, 26 декабря, оба южноуральских клуба проведут поединки в чемпионате КХЛ. Подопечные Алексея Заварухина в гостях сыграют против «Северстали» из Череповца. Хоккеисты «Металлурга» встретятся в Тольятти с местной «Ладой». Оба матча можно посмотреть на сайте информационного агентства «Первое областное».
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