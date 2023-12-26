Сегодня, 26 декабря, хоккеисты челябинского клуба «Трактор» отправили первую партию корма для бездомных животных. В рамках акции «Удалился — накормил собаку» южноуральские спортсмены собрали 3,12 тонны корма и накормили 1500 бездомных собак, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Акция была запущена в начале ноября этого года совместно с компанией Zoofood. За каждую минуту удаления игрока «Трактора» отправляли 10 кг корма в приют четвероногим друзьям. Больше всех из игроков челябинской команды собрал защитник Мэдисон Боуи — 310 кг, за один матч канадский хоккеист набрал целых 80 кг корма.
Также в пятерку вошли Сергей Калинин (260 кг), Чарльз Робинсон (250 кг), Илья Карпухин (220 кг), Альберт Яруллин и Антон Бурдасов (оба по 200 кг). Хоккеисты «Трактора» доставили корм в 8 приютов Челябинска, собрав в общей сложности 3,12 тонны корма и накормив 1500 бездомных собак.
Добавим, что ранее корреспонденты ИА «Первое областное» побывали в приюте «Остров надежды» и увидели, как устроена изнутри система «отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск», и попутно узнали у специалистов, почему она не будет работать, пока свое отношение к животным не изменит само общество.
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