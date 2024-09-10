Форвард «Трактора» Дилан Сикьюра из‑за травмы выбыл из строя на три недели

Челябинский хоккеист получил повреждение в игре с «Салаватом Юлаевым»

Канадский форвард «Трактора» Дилан Сикьюра, получивший травму в матче с «Салаватом Юлаевым», выбыл из строя на три-четыре недели. Сегодня, 10 сентября, стали известны результаты медицинского обследования хоккеиста челябинского клуба, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

«Дилан Сикьюра получил травму верхней части тела в игре против „Салавата Юлаева“. Обследование в Челябинске показало, что сроки восстановления нападающего составят около трех-четырех недель», — сообщают в пресс-службе ХК «Трактор».

Канадский форвард Дилан Сикьюра заключил контракт с «Трактором» в летнее межсезонье. Он хорошо выступил в двух предсезонных турнирах, забросив семь шайб в шести играх. В регулярном чемпионате КХЛ он провел три матча, в которых набрал 1 (0 + 1) очко.