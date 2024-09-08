Хоккеисты «Трактора» уступили по буллитам «Салавату Юлаеву» в чемпионате КХЛ

Челябинская команда в равном поединке проиграла уфимцам со счетом 1:2

Хоккеисты челябинского «Трактора» проиграли «Салавату Юлаеву» в чемпионате КХЛ, но по буллитам, забрав 1 очко в Уфе. Основное время матча не выявило победителя, а в серии штрафных бросков удачливее были хозяева площадки. Героем поединка стал канадский форвард Джош Ливо. На его счету заброшенная шайба и победный буллит, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Поединок с уфимцами хоккеисты «Трактора» начали очень резво. За счет высокой скорости они не давали соперникам раскатиться, уверенно держали шайбу, проводили неплохие позиционные атаки. Тем не менее хозяева льда опасно контратаковали. Одна из них едва не привела к взятию ворот. Канадец Шелдон Ремпал делал классную передачу на Владислава Ефремова, однако голкипер Сергей Мыльников совершил невероятный сейв.

А затем челябинцы вышли вперед. Максим Шабанов убегал в отрыв, но защитник уфимцев вынужден был фолить, чтобы не дать визави убежать на рандеву с вратарем. Буллит! Сам Макс его и хладнокровно реализовал, и вывел свою команду вперед. «Черно-белые» могли уходить в отрыв, однако Никита Тертышный не смог реализовать свой шанс.

Уже под занавес периода «салатовые» отыгрались. В игровом эпизоде классно разобрался в ситуации Александр Хмелевски. Форвард уфимцев классно прострелил вдоль ворот, а на дальней штанге передачу замкнул Джош Ливо — 1:1. Стоит отметить, что к этому времени уже «Салават Юлаев» владел преимуществом. Подопечные Виктора Козлова нашли свою игру, и теперь уже они диктовали свои условия. Хороший момент был у того же Ливо, однако шайба после его броска угодила в штангу.

В равной борьбе прошел и второй период. Пожалуй, хозяева льда смотрелись чуть убедительней в атаке. Они чаще наносили броски, поэтому голкиперу «черно-белых» Мыльникову приходилось трудиться в поте лица. Вновь на острие атаки часто оказывался Джош Ливо.

У челябинцев неплохо смотрелось звено Жарков — Шаров — Котляревский, несколько раз хорошо и своевременно подключался к атакам защитник Сергей Телегин. Концовка периода осталась за «черно-белыми», дав надежду болельщикам «Трактора» надеяться на успех в заключительном отрезке матча.

Правда, их пыл вполне мог остудить Шелдон Ремпал. Канадский форвард хозяев мощно бросил — шайба попала в перекладину. В контратаке классный момент был у Виталия Кравцова, однако нападающему «черно-белых» не удалось переиграть голкипера уфимцев Александра Самонова. Игра смотрелась, держала зрителей в напряжении.

У «черно-белых» сменились акценты. Теперь уже тройка Шабанов — Ткачев — Кравцов вела игру, чаще других угрожала воротам соперника. В одном из эпизодов едва не замыкал вертикальный прострел Владимир Ткачев.

Овертайм челябинцы начинали в большинстве. Однако забить в формате «4 на 3» не смогли. Хотя должны были решать все. Уже в равных составах были близки к успеху Виталий Кравцов и Михаил Котляревский. Но в этот вечер вратари продолжили творить чудеса. Напомнил о себе и Мыльников, парировав опасный бросок Хмелевски.

Хоккей. Чемпионат России. КХЛ. 8 сентября. «Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 бул (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Максим Шабанов, 06:43 (бул).

1:1 — Джош Ливо (Александр Хмелевски, Нэйтан Тодд), 16:12 (5×5).

2:1 — Джош Ливо, 65:00 (бул).

Три лучших игрока матча (версия ИА «Первое областное»):





Джош Ливо («Салават Юлаев»)

Однозначно лучший полевой игрок матча. Забросил шайбу, чаще других наносил броски по воротам соперника.

Сергей Мыльников («Трактор»)

Провел отличную игру, совершил несколько классных сейвов, которые будут претендовать на лучшие в игровой неделе КХЛ.

Александр Хмелевски («Салават Юлаев»)

Его скрытая передача из угла площадки на Джоша Ливо стала украшением поединка. Классно разобрался в игровом эпизоде, сделав гол из ничего.

Свой следующий поединок хоккеисты «Трактора» проведут в Санкт-Петербурге со СКА во главе с Евгением Кузнецовым. Этот матч пропустить нельзя! Его в прямом эфире покажет телеканал ОТВ, также трансляция будет доступна на сайте 1obl.tv.

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Коллаж: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)