/ Челябинский флэтбол стал «героем» съемок международного информагентства

Сюжет о компактном виде спорта уже доступен к просмотру.

Международный сайт zoomin.tv снял ролик о придуманном в Челябинске флэтболе. Съемочная группа побывала на мачте между двумя главными челябинскими вузами города — ЧелГУ и ЮУрГУ. Сейчас ролик опубликован в сети.



Я знаю этот ресурс, а потому особенно приятно было участвовать в съемках. Все прошло хорошо, хотя о части съемок я даже не знал. Наша российская игра, наш вид спорта уверенно выходит на международный уровень, как в плане соревнований, так и в медиасреде — это очень важно. Из разных стран, выходят с инициативой образования местных федераций флэтбола, это говорит о многом. — рассказал сайту «Первый областной» автор игры Антон Первухин.



Отметим, что сюжет был выпущен с субтитрами сразу на нескольких языках — в том числе английском, французском, испанском, турецком и других. Записанный ролик разместили на своих сайтах национальные спортивные сайты нескольких европейских стран, наибольший отклик он получил в Испании.

