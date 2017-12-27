/ Смотрите на 1obl.tv юбилейный ретро-матч «Трактора» против «Локомотива»

Зрители «Онлайн-ТВ» одними из первых смогут посмотреть документальный фильм «Шаг до победы».

Сегодня, 27 декабря, челябинский «Трактор» на домашнем льду проводит последний в этом году матч. Встреча станет завершающей в праздновании 70-летнего юбилея команды. В этот день соперниками «черно-белых» станут гости из Ярославля. «Трактор» уже встречался с «Локомотивом» в этом сезоне, тогда сильнее оказались «железнодорожники».

На сегодняшний день «Трактор» сумел набрать 68 очков в 44 матчах. В предыдущих пяти матчах челябинцы набрали девять баллов. Они уступили ЦСКА и «Сибири», но одолели «Барыс», «Витязь» и минское «Динамо» в очных противостояниях.

Гости встречи — ярославский «Локомотив», имеют более устойчивое положение в турнирной таблице Западной конференции. За аналогичное количество матчей соперники набрали 81 очко.

Сегодня фаворитом в этой встрече называют гостей, поскольку команда из Ярославля по ходу турнира показывает более стабильный результат. Вместе с тем, челябинцы настроились на результативную игру. Дополнительным стимулом к победе сегодня должен стать юбилей команды.

Смотрите сегодня прямую трансляцию ретро-матча «Трактор» — «Локомотив» на сайте «Онлайн ТВ». Начало встречи в 19:00. А за час до эфира, в 18:00, смотрите праздничную программу с участием ведущей «Трактор ТВ» Сони Гудим, актёра Стаса Ярушина и родителей любимца челябинских болельщиков — Евгения Кузнецова.