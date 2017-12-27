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«Трактор» завоевал победу в юбилейном матче против ярославского «Локомотива»

Челябинцы обыграли соперника с минимальным преимуществом.
сегодня в 21:30
  |  Хоккей

Сегодня, 27 декабря, челябинский «Трактор» в юбилейном матче с преимуществом в одну шайбу одолел ярославский «Локомотив». Хозяевам удалось заполучить преимущество на исходе последней двадцатиминутки. Итоговый результат встречи 3:2 в пользу «черно-белых».

Первый период принес гостям преимущество на первых же минутах, шайбу с острого угла забросил Александр Полунин. У «Трактора» ушло 8 минут на то, чтобы сравнять счет. Игорь Полыгалов мощным броском отправляет шайбу в ворота ярославского голкипера.

Вторая двадцатиминутка продолжилась по сюжету первой. Челябинцы пропустили шайбу, а спустя несколько минут вновь сравняли счет. В этом игровом отрезке отличились у ярославского «Локомотива» защитник Якуб Накладал, а у «Трактора» — форвард Рихард Гюнге.

Решающая двадцатиминутка позволила выяснить исход встречи, сильнейшего удалось определить в основное время. Артем Пеньковский вывел свою команду вперед, взяв ворота соперника в очном противостоянии с вратарем. Особенно отличился голкипер челябинской команды, Павел Францоуз отразил 18 бросков в створ за последний период.

«Трактор» (Челябинск)  – «Локомотив» (Ярославль)  – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: 
Полунин, 1:06. 
Полыгалов, 9:13. 
Накладал, 21:33. 
Гюнге, 30:39 (бол.). 
Пеньковский, 52:41. 

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