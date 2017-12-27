/ «Трактор» завоевал победу в юбилейном матче против ярославского «Локомотива»

Челябинцы обыграли соперника с минимальным преимуществом.

Сегодня, 27 декабря, челябинский «Трактор» в юбилейном матче с преимуществом в одну шайбу одолел ярославский «Локомотив». Хозяевам удалось заполучить преимущество на исходе последней двадцатиминутки. Итоговый результат встречи 3:2 в пользу «черно-белых».

Первый период принес гостям преимущество на первых же минутах, шайбу с острого угла забросил Александр Полунин. У «Трактора» ушло 8 минут на то, чтобы сравнять счет. Игорь Полыгалов мощным броском отправляет шайбу в ворота ярославского голкипера.

Вторая двадцатиминутка продолжилась по сюжету первой. Челябинцы пропустили шайбу, а спустя несколько минут вновь сравняли счет. В этом игровом отрезке отличились у ярославского «Локомотива» защитник Якуб Накладал, а у «Трактора» — форвард Рихард Гюнге.

Решающая двадцатиминутка позволила выяснить исход встречи, сильнейшего удалось определить в основное время. Артем Пеньковский вывел свою команду вперед, взяв ворота соперника в очном противостоянии с вратарем. Особенно отличился голкипер челябинской команды, Павел Францоуз отразил 18 бросков в створ за последний период.



«Трактор» (Челябинск) – «Локомотив» (Ярославль) – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)



Голы:

Полунин, 1:06.

Полыгалов, 9:13.

Накладал, 21:33.

Гюнге, 30:39 (бол.).

Пеньковский, 52:41.

