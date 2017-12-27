/ Директор, тренер, хоккеисты и болельщики «Трактора» поблагодарили губернатора за медиакуб

Новинка удивила первых зрителей качеством картинки и яркостью изображения.

Новый медиакуб, установленный под сводами ледовой арены имени Валерия Белоусова, стал подарком к 70-летию «Трактора». Его установили по распоряжению губернатора Бориса Дубровского. Руководство клуба, игроки и болельщики поблагодарили главу региона за обновление арены и отметили изменившуюся во время матчей атмосферу.

Новый куб — это отличный подарок на день рождения клуба. Технологии не стоят на месте, и нужно идти с ними в ногу. Старый куб отработал своё, за что ему большое спасибо. На смену пришёл более технологичный куб с четкой картинкой, новой графикой и комплектом сирен. Такой апгрейд — событие в жизни клуба, и мы благодарны за это президенту «Трактора» Борису Александровичу Дубровскому.

— поблагодарил директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Сеничев.

Когда покупали новый куб, все болельщики были приятно удивлены его размерами и яркой картинкой. — отметил болельщик челябинского клуба Иван Козлов.

Напомним, 25 декабря президент хоккейного клуба «Трактор» посетил юбилейный матч, на котором состоялось открытие нового медиакуба. Борис Дубровский поздравил команду с 70-летним юбилеем. Оценить обновление ледовой арены удалось и болельщикам, которым хоккеисты подарили победу. Новый медиакуб гарантирует повышение качества картинки с разрешением 4К. В медиа-куб также встроена система отображения судейской информации, а за счет применения бесшовной технологии стало возможно круговое изображение.

