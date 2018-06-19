/ Челябинский флэтбол нашел новых фанатов на Чемпионате мира в Москве

Площадки для проведения любительских игр появились в столице России.

Болельщики в перерывах между матчами Чемпионата мира-2018 могут испытать свои силы во флэтболе — альтернативе футбольным матчам. Специализированные площадки появились в Москве. 6 новых полей появились в столичных фан-зонах. Автор идеи Антон Первухин не ожидал, что игра найдет такой широкий отклик.

Конечно, я рассчитывал, что флэтбол быстро наберет обороты, но таких темпов все-таки предположить не мог. Секрет успеха в простоте. В нечто подобное играли 80 лет назад в отечественных квартирах. Мне лишь удалось все структурировать и уложить в понятный пакет правил с главным условием «золотой середины». Именно из-за легкости флэтбол набрал такую популярность! А также из-за любви многих к футболу во всех его проявлениях. — поделился эмоциями автор проекта Антон Первухин.

Напомним, новое развлечение появилось в 2016 году. С тех пор челябинец активно продвигает придуманный вид спорта среди жителей Южного Урала и всего мира. Флэтбол уже успел засветиться в сюжете международного онлайн-канала, сыграть пару матчей смогли игроки челябинских клубов — хоккейного «Трактора» и футбольного «Челябинска».