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/ В Златоусте скончался пенсионер, вязавший атрибутику к Чемпионату Мира по футболу

В Златоусте скончался пенсионер, вязавший атрибутику к Чемпионату Мира по футболу

Юрию Белову было 74 года.
сегодня в 16:50
  |  Общество

В Златоусте от инфаркта скончался 74-летний Юрий Белов. Мужчина прославился на весь мир тем, что к Чемпионату Мира по футболу в России своими руками изготовил целый чемодан фанатской атрибутики и раздавал ее иностранным болельщикам на улицах Москвы.

О смерти Юрия Белова сообщили его родственники. Они же рассказали, что пенсионер в последние дни жизни не жаловался на здоровье, но болел астмой. В планах у Юрия Белова была поездка на выставку в Казань и в Москву. Также мужчина начал вязать большую работу, но не успел ее закончить.

Прощание с Юрием Беловым состоялось сегодня, 1 марта, в Златоусте.

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