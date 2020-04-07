Питомцы челябинского котокафе ушли на карантин

Вход для посетителей к хвостатым закрыт.

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В Челябинске на карантин закрылись не только обычные развлекательные заведения, но и котокафе. Сейчас в нем «работают» девять питомцев. Из-за введения режима обязательной самоизоляции к ним сейчас приходят только администраторы, посетителей в ближайшее время в кафе не впустят.

«По-началу мы переживали, не знали, как это будет. Котики так долго одни еще не оставались. Но ничего, с администраторами мы согласовываем кому в какой день удобно приехать, приезжаем, кормим их, стараемся уделить побольше внимания, проводим уборку и играем», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ администратор котокафе Ирина.

Сотрудники кафе соблюдают все профилактические меры, перед тем, как погладить животных, поскольку новые исследования выявили, что кошки также могут заразиться новым коронавирусом.