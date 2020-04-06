Список организаций, которые продолжают деятельность в нерабочие дни, изменен в Челябинской области

Их руководство будет нести ответственность за несоблюдение санитарных норм.

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В Челябинской области внесли изменения в список организаций, которые могут осуществлять деятельность во время нерабочих дней. На данный момент перечень подписан губернатором Алексеем Текслером, но, по его словам, он будет «живым», в него будут вноситься изменения по мере необходимости.

«Мною определены организации на которые не распространяется режим нерабочего месяца, которые смогут продолжить свою работу в период ограничений при строгом, обращаю на это внимание, на рабочих местах соблюдении всех профилактических и санитарных мероприятий. Будем им следовать, они достаточно жесткие: от контроля температуры работников до санитарной обработки помещений, от обеспечения социальной дистанции работниками до запрета привлекать сотрудников, которым выписаны постановления по самоизоляции», — сообщил глава региона.

Среди тех, кто в праве работать в ближайшие несколько недель организации, обеспечивающие работу предприятий непрерывного цикла и жизнеобеспечения, строительные, транспортные предприятия, а также сельскохозяйственное производство, предприятия производящие и распределяющие продовольствие и товары первой необходимости. Организации, которые оказывают неотложные работы и услуги. Предприятия атомной отрасли. Кроме того, в список попадают оптики, химчистки, автомойки, услуги по ремонту авто и техники, стоматологические услуги и многое другое.

Полный перечень организаций, чья деятельность может осуществляться в период нерабочих дней, позже будет опубликован на сайте правительства Челябинской области.