ФК «Челябинск» всухую обыграл «Ладу»

Матч в Тольятти завершился со счетом 0:4.

Накануне, 1 августа, футбольный клуб «Челябинск» в рамках третьего тура первенства Профессиональной футбольной Лиги (дивизион Урал-Приволжье) встречался в гостях с «Ладой-Тольятти». Игра завершилась уверенной победой челябинцев со счетом 4:0.

«Челябинск» начал матч с активной игры, и именно это помогло защитнику Руслану Байтукову открыть счет уже на 3-ей минуте матча. Он же оформил дубль на 29-ой минуте, увеличив преимущество своей команды.

Во втором тайме челябинцы продолжили вести активную игру в зоне соперника. Также дублем с разницей в 10 минут отличился форвард Игорь Беляков. Он забил мячи на 63-ей и 73-ей минутах соответственно.

В завершении матча хозяева поля создавали несколько голевых моментов, но удача была на стороне «Челябинска».

По итогу матча, ФК «Челябинск» одержал уверенную победу со счетом 4:0. А игроки команды Руслан Байтуков и Игорь Беляков становятся одними из лидеров гонки бомбардиров дивизиона.

«Ребята выполнили установку. Самое главное, что настрой был хороший. Что мы отрабатывали на тренировках, то и получилось. И, наверное, помог нам быстрый гол», – прокомментировал игру Михаил Сальников, главный тренер ФК «Челябинск».

Отметим, что после трех туров «Челябинск» занимает второе место в чемпионате Профессиональной футбольной лиги в группе «Урал-Приволжье». У подопечных Михаила Сальникова семь очков. На два балла больше у лидера таблицы – «Акрона» из Тольятти.

Следующий матч команда проведет дома, 8 августа, на стадионе «Локомотив». Футбольный клуб «Челябинск» примет клуб «Тюмень». Старт игры в 18:30.