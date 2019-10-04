ФК «Челябинск» провел открытую тренировку

С командой и тренером пообщались корреспонденты медиахолдинга ОТВ.

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На новом зеленом газоне стадиона «Сигнал» сегодня, 4 октября, было действительно жарко. Этому способствовали теплая погода и усердная работа всех игроков ФК «Челябинск», которые провели свою тренировку.

Игроки провели отличную пятиматчевую победную серию, но потерпели неудачу в последнем матче против «Уфы-2» и жаждут реабилитироваться за это досадное поражение, чтобы порадовать своих болельщиков.

Главный тренер ФК «Челябинск» Михаил Сальников поделился, что проигрывать всегда неприятно, но неудачные игры, к сожалению, совсем нельзя исключить.

«Настроение в команде нормальное. Готовимся четко по плану. Ничего страшного не произошло. Сезон длинный, а футболисты не роботы. Имеют право на ошибку. Надо забыть прошлую игру и идти дальше. Мы из этого поражения сделали выводы, проанализировали и готовимся к следующему сопернику. Команда себя чувствует более уверенно, чем раньше. Самое главное — у нас есть цель и надо планомерно идти к ней», — рассказал Михаил Сальников.

Отметим, что тренировка традиционно началась с разминки. Далее спортсмены пробежались, а после уже разделились на группы и продолжили занятие с мячами, которое больше было направлено на взаимодействие с партнером. А вот вратари занимались отдельно от всей команды.

«Дух победителя приходит к команде, это должно развиваться. Тут собрались люди, которые хотят побеждать. И они хотят, чтобы их выбор, который они сделали с детства, был оправдан», — отметил Игорь Беляков, форвард ФК «Челябинск».

Также в разговоре с игроками челябинского футбольного клуба было упомянуто о новом газоне стадиона «Сигнал» и о том, что домашняя площадка «Челябинска» — стадион «Центральный» — находится на реконструкции.

«На поле „Сигнала“ приятно работать, здесь очень хорошее поле, наверное, лучшее сейчас в Челябинске. Конечно, мы ждем, когда закончится реконструкция „Центрального“, чтобы тренироваться и играть там. Что касается прошедшего матча в Уфе, то после поражения было тяжело. Очень хотели выиграть, догнать лидера. Но мы разобрали игру, разобрали наши ошибки, сделали выводы и идем дальше. Главное, у всех ребят есть самоотдача и желание побеждать», — поделился игрок обороны Руслан Байтуков.

Отметим, что следующий матч, который проведут челябинцы, будет против ФК «Лада-Тольятти». Соперник занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы группы «Урал-Приволжье». Южноуральцы же идут на втором месте. Игра пройдет в Челябинске, 6 октября, на стадионе «Локомотив». Свисток, возвещающий о начале встречи, прозвучит в 15:00.