ФК «Челябинск» победил в Новотроицке

Матч с «Ностой» завершился «сухим» счетом.

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В Новотроицке, 5 сентября, состоялся футбольный матч группы «Урал-Приволжье» между командами «Челябинск» и «Носта». Игра завершилась победой нашей команды.

Челябинцы начали матч довольно активно, но счет был открыт лишь в середине первого тайма. Началось с того, что «Челябинск» перехватили мяч в центре поля, и он оказался у капитана Сергея Игнатьева, который прошел через оборону соперника и отдал пас Егору Дорохову — 1:0. Для Егора этот гол стал третьим в двух последних матчах.

Вторая половина матча также прошла под контролем челябинской команды. Но лишь на 74-ой минуте они смогли увеличить преимущество до двух забитый мячей, благодаря полузащитнику Михаилу Белову. В оставшееся до финального свистка время «Челябинск» контролировал ход игры, и спокойно довел ее до логического завершения. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу челябинского футбольного клуба.

На данный момент челябинцы расположились на четвертой строчке в турнирной таблице. От третьего, где находится ФК «Акрон» из Тольятти, их отделяет всего два очка. В следующем матче, который пройдет 11 сентября, ФК «Челябинск» встретится именно с этим принципиальным тольяттинским соперником.

Игра состоится в Челябинске, в среду, 11 сентября, на стадионе «Локомотив». Начало матча в 17:00.