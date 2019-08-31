ФК «Челябинск» разгромил «Зенит-Ижевск»

Матч состоялся вчера, 30 августа.

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Вчера, 30 августа, в Ижевске состоялся футбольный матч между командами «Челябинск» и местным «Зенитом» в рамках седьмого тура Олимп-первенства страны по футболу в группе «Урал-Приволжье». Челябинцы уверенно обыграли своего соперника со счетом 4:1.

Отметим, что превосходство «Челябинск» показал уже в первом тайме. На третьей минуте Егор Дорохов благодаря партнерам, которые красиво обыгрывали партнеров, пробил мяч в дальний угол ворот Ижевска. Этот гол является одним из самых быстрых в нынешнем первенстве.



А 13 минут спустя, на шестнадцатой минуте, форвард челябинцев Игорь Беляков ударом головы преобразовал передачу Михаила Белова в гол. Тем самым, счет на табло был уже 2:0, но челябинский футбольный клуб не собирался останавливаться, а только наращивал азарт.

На 25-ой минуте матча защитник Виктор Курышев также головой, как и Игорь Беляков, прострелил мяч в ворота, увеличив преимущество ФК «Челябинск».

А за 10 минут до конца первого тайма, Егор Дорохов сделал дубль, который технично переиграл голкипера хозяев и команды ушли на перерыв со счетом 4:0. И этот игровой отрезок можно назвать лучшим у челябинцев в нынешнем первенстве.



Во второй половине матча игра перешла в более спокойную, но голевые моменты, все же, присутствовали. Самый главный случился на 76-ой минуте, когда «Зенит-Ижевск» заработали штрафной, а мяч от головы все того же Егора Дорохова, который дважды отличился в матче, оказался в воротах своей команды. Таким образом, Егор оформил хет-трик: два гола в чужие ворота и один в свои.



Но челябинцам этот эпизод не смог испортить хорошее настроение, ведь ФК «Челябинск» одержал долгожданную победу со счетом 4:1, и это после трех безвыигрышных матчей в первенстве.

Отметим, что следующий матч команда из Челябинска проведет 5 сентября, в Новотроицке с ФК «Носта».