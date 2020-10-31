ФК «Челябинск» встретится с командой из Тольятти на челябинском стадионе

Посмотреть матч можно на сайте 1obl.tv или на телеканале ОТВ.

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Сегодня, 31 октября, футбольный клуб «Челябинск» встретится с командой из Тольятти «Лада-Тольятти» в рамках Профессиональной футбольной лиги. Для челябинских футболистов эта игра пройдёт дома на стадионе «Центральный».

Предыдущая игра южноуральских спортсменов с димитровградской «Ладой» завершилась со счётом 1:1. Самыми первыми мяч в ворота забили именно челябинские футболисты. Затем «Лада» сровняла счёт, но больше ни одна из команд голы так и не забила.

Отметим, челябинские футболисты играли минимальным составом, поскольку 16 спортсменов ушли на карантин из-за положительных тестов на коронавирус.

Смогут ли футболисты клуба «Челябинск» одержать победу сегодня? Узнать результат игры можно, присоединившись к прямой трансляции матча на сайте 1obl.tv или на телеканале ОТВ. Начало в 15:00 по челябинскому времени. Желающие смогут посмотреть игру прямо на стадионе. Вход свободный.

