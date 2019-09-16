ФК «Челябинск» вновь одержал победу

На этот раз соперником челябинцев стал «Урал-2».

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Сегодня, 16 сентября, в Екатеринбурге состоялся матч в 10-ом туре Олимп первенства России по футболу в группе «Урал-Приволжье». ФК «Челябинск» в гостях сыграл с «Урал-2» из Екатеринбурга.

Обе команды начали матч довольно активно. На первых секундах гости накрыли соперника вблизи ворот и едва не вырвались два в одного. Далее опасные моменты следовали один за другим, но мяч не шел в ворота.

На 28-ой минуте матча челябинцы получили право на первый в матче угловой удар. Именно он стал удачным и открыл счет. Полузащитник Михаил Белов закрутил мяч в штрафную, а форвард Игорь Беляков переправил снаряд в ворота — 0:1.

Такой счет держался лишь 10 минут. Успех, только уже хозяевам поля, вновь принес угловой. Удар от защитника «Урал-2» получился сильным и вратарь «Челябинска» Сергей Глазков не смог справиться с ним. Но это лишь разозлило челябинских игроков. Они начали выходить вперед на ворота соперника. Удар от нападающего Егора Дорохова был отличным, но мяч прошел совсем рядом со штангой. Команды ушли на перерыв со счетом 1:1.

Второй тайм начался очень активно. Все закипающие страсти судьям пришлось тушить желтыми карточками. Игра шла до первой ошибки. И именно ошибку на 68-ой минуте допустили челябинцы. Из пределов штрафной был забит второй мяч от игроков «Урала-2». Еще через 5 минут был заброшен и третий мяч в ворота Сергея Глазкова. И это за 20 минут до конца игры.

Но «Челябинску» это только придало сил и злости. На 85 минуте полузащитник Олег Роганов сократил разрыв в счете до минимума — 3:2. Но и это не все сюрпризы, которые преподнесла челябинская команда в этом матче. На 90-ой минуте полузащитник Денис Лямзин пробил по воротам, и мяч рикошетом от игрока хозяев залетел в ворота — 3:3.

Уже в добавленное время угловой удар от «Челябинска» преобразил в гол защитник Виталий Коркин. Благодаря этому голу челябинцы выиграли непростой и очень насыщенный матч. Победа для ФК «Челябинск» стала четвертой подряд.

Следующую игру этого сезона «Челябинск» проведет на домашней площадке — стадионе «Локомотив». Матч состоится в субботу, 21 сентября. Соперником нашего клуба станет «Лада» из Димитровграда. Старт матча в 15:00.