ФК «Челябинск» на домашнем поле обыграл «Ладу-Тольятти»

Южноуральцы реабилитировались за поражение в Уфе.

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В очередном туре «Олимп» первенства России по футболу в группе «Урал-Приволжье» ФК «Челябинск» дома обыграл «Ладу-Тольятти». Матч состоялся 6 октября на стадионе «Локомотив». Отметим, что по ходу игры травму получил защитник «Челябинска» Виктор Курышев. Он известен бойцовским характером и всегда играл от свистка до свистка. Прямо со стадиона его увезла «скорая», поэтому в состав команды пришлось вносить коррективы.

С самого начала инициативой в игре завладели челябинцы. Было два броска в створ ворот «Лады», но вратарь с ними справлялся. А вот третий бросок все же удался. На 14-ой минуте матча после углового удара защитник челябинцев Никита Печенкин смог забить мяч в ворота и открыть счет матча.

Всего 4 минуты прошло с первого гола, как нападающий Игорь Беляков увеличил преимущество своей команды до двух заброшенных мячей. И это его седьмой гол в сезоне.

В самой концовке первого тайма дубль сделал Никита Печенкин, который забил вновь с подачи с угла поля.

Во втором тайме старались играть строго в обороне, чтобы не дать действовать «Ладе» у собственных ворот. И у челябинцев вновь почти получился голевой момент, похожий на тот, что открыл счет. Но в этот раз на стороже был вратарь гостей.

Отметим, что этот тайм был более спокойным. В целом же челябинцы контролировали игру и уверенно довели матч до вполне заслуженной победы. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу ФК «Челябинск».

Главный тренер челябинского футбольного клуба Михаил Сальников в послематчевой пресс-конференции отметил, что, в целом, это закономерная победа.

«Результат удовлетворил. Мы знали команду соперника, изучали ее. Сделали акцент на силовой футбол. Создали моменты, но с игры не забили. Зато забили с угловых, которые мы отрабатываем на тренировках. Раз нам не дают бить пенальти, значит, будем угловые зарабатывать. Второй тайм сыграли уже по счету», — рассказал Михаил Сальников.

Следующий матч ФК «Челябинск» сыграет в воскресение, 13 октября, в Тюмени, где соперником станет одноименный футбольный клуб.