ФК «Челябинск» одержал третью победу подряд

Челябинские футболисты теперь на второй строчке в турнирной таблице.

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В Челябинске 11 сентября состоялся футбольный матч 9-го тура первенства России по футболу в группе «Урал-Приволжье». На поле вышли команды «Челябинск» и тольяттинский «Акрон».

В турнирной таблице челябинцы и тольяттинцы занимали 4 и 3 места соответственно, так что это был принципиальный матч.

В первом тайме были довольно опасные моменты для челябинцев, но, к счастью, забитыми мячами они не завершились. Под конец полузащитник «Челябинска» Влад Дубровский имел отличный шанс, но мяч попал лишь по внешней стороне сетки. Тем не менее смог помочь в самом конце первого игрового отрезка. Дубровский пробежал по правому флангу поля и прострелил мяч в штрафную, где его перехватил капитан челябинцев Сергей Игнатьев и пробил ворота. Команды ушли на перерыв со счетом 1:0 в пользу «Челябинска».

Второй тайм начался с опасного момента у челябинских ворот, но в целом «Челябинск» контролировал ход всей игры. В середине тайма хозяева создали очередной опасный момент. Нападающий Егор Дорохов выбегал 1 на 1 с вратарем гостей, но его зацепил защитник «Акрона».

В концовке матча хозяева основательно прижали гостей к воротам и могли снять вопросы о победителе, но всякий раз атакам «Челябинска» не хватало точности. Одного забитого мяча хватило, чтобы поставить точку в этом матче.

Благодаря этому успеху «Челябинск» переместился на вторую строчку в турнирной таблице. Отставание от лидера «Урал-Приволжья» — «КАМАЗа» всего 2 очка.

«Тяжелая игра. Но именно в таких вырабатывается психология победителей. Когда вот так зарабатываются очки. Будем стремиться добавлять в качестве, а ребята сегодня молодцы», — подвел итоги матча Михаил Сальников, главный тренер ФК «Челябинск».

Следующий матч ФК «Челябинск» проведёт в понедельник, 16 сентября, в гостях против «Урала-2» из Екатеринбурга.