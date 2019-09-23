ФК «Челябинск» одержал верх над «Ладой» из Димитровграда

И это пятая победа челябинцев подряд.

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21 сентября состоялся 11-ый тур первенства России по футболу в группе «Урал-Приволжье». ФК «Челябинск» на своей площадке принимал «Ладу» из Димитровграда.

Начался матч довольно активно, и не прошло и полутора минут, как команда гостей открыла счет. И это моментально разбудило игроков «Челябинска» — не прошло и трех минут, как хозяева поля, благодаря полузащитнику Никите Печенкину, сравняли счет. Но обе команды и не думали останавливаться. И на 17-ой минуте защитник челябинцев Руслан Байтуков увеличил преимущество своей команды до двух заброшенных мячей. Еще через 12 минут нападающий Егор Дорохов нанес красивый удар и забил третий мяч в сетку «Лады». В конце тайма гости едва не сократили разрыв до минимума. Опаснейший штрафной с 20 метров исполнял Иван Кузнецов. Но мяч угодил в сетку с внешней стороны.

Если первый тайм был богат на события, то после перерыва команды вышли более расслабленными. Челябинцы сделали себе установку на сохранение счета, а гости, хоть и пытались спасти матч, но явных угроз воротам «Челябинска» не создавали. Больше ни одному из игроков отличиться в этом матче не удалось.

ФК «Челябинск» одержал победу со счетом 3:1. Это пятый выигрыш челябинских игроков подряд. Челябинцы завершают программу первого круга на втором месте.

Главный тренер «Челябинска» Михаил Сальников в послематчевой пресс-конференции отметил, что это закономерная и уверенная победа его команды.

«Ребята сыграли, в принципе, как мы планировали. Единственное, что сначала пошло не так — это пропустили быстрый мяч. Немножко неправильно сыграли в обороне, дали свободную зону соперникам, и они этим воспользовались. Для нас этот матч был важен, чтобы понимать, на каком пути мы находимся, какие есть проблемы в игре, где нам надо добавлять», — рассказал Михаил Сальников.

Следующую игру челябинский футбольный клуб проведет в Уфе, 30 сентября, играя с местным ФК «Уфа-2».