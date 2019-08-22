ФК «Челябинск» сыграет дома с «Волгой»

Матч состоится 23 августа.

Завтра, 23 августа, в Челябинске состоится матч футбольного клуба «Челябинск» с командой «Волга» из Ульяновска.

После пяти туров челябинский и ульяновский футбольные коллективы расположились рядом друг с другом в турнирной таблице. Таким образом они стали ближайшими «соседями». А это значит, их противостояние будет настоящей битвой за важнейшие шесть очков.

Последние два матча были неудачными для коллектива из Челябинска, поэтому они захотят реабилитироваться перед своими болельщиками.

Поддержать наших челябинских футболистов можно будет уже завтра, 23 августа, на стадионе «Локомотив». Свисток, дающий старт игре, прозвучит в 18:00.