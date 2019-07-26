ФК «Челябинск» на своей родине обыграл «Уфу-2»

Матч завершился со счетом 1:0.

24 июля в рамках первого домашнего матча нового сезона первенства России по футболу в Профессиональной футбольной лиге ФК «Челябинск» дома обыграл команду «Уфа-2». Матч прошел на стадионе «Локомотив» и закончился со счетом 1:0.



Первый домашний матч вызвал у челябинских любителей футбола неподдельный интерес. Как минимум, из-за новой домашней арены, ведь ранее игры ФК «Челябинск» проходили на стадионе «Центральный», который на данный момент закрыт на реконструкцию. Также коллектив клуба заметно усилился, что еще больше придало интереса болельщиков, которые хотели увидеть обновленный состав.



Всю игру голкипер «Уфы-2» Руслан Хазиев упорно защищал свои ворота от хозяев матча, но на 70-й минуте, после розыгрыша углового удара, защитник «Челябинска» Илья Сальников смог отдать пас своему партнеру Руслану Байтукову, и тот послал мяч в сетку тем самым, открыв счет матча.



В заключении матча челябинцы имели еще ряд хороших моментов, но и одного мяча хватило для победы команды в тот вечер.

