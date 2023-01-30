На челябинском стадионе «Центральный» с 5 по 9 февраля пройдет традиционный зимний предсезонный футбольный турнир на призы Михаила Шафигулина. В нем примут участие четыре южноуральских коллектива: ФК «Челябинск», «Торпедо» (Миасс), «Челябинск-М», «Торпедо-2», сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».
Зимние футбольные баталии являются традиционными и проходят в Челябинске в первой декаде февраля уже много лет. Организаторы Кубка — Федерация футбола Челябинской области и футбольный клуб «Челябинск». Заслуженный работник физической культуры, спортивный директор ФК «Челябинск» Михаил Григорьевич Шафигулин отмечает, что главная цель турнира — провести смотр талантливой молодежи, воспитанников южноуральских футбольных школ.
В этом году в соревнованиях примут участие основные и молодежные команды системы футбольного клуба «Челябинск» и миасского «Торпедо». Все коллективы сыграют друг с другом в один круг. По результатам матчей будет определен победитель и обладатель главного приза. Все игры пройдут на стадионе «Центральный». Начало — в 11:30 и в 14:00.
Расписание матчей:
5 февраля, воскресенье:
11:30. «Челябинск» — «Челябинск-М»
14:30. «Торпедо» (Миасс) — «Торпедо-2»
7 февраля, вторник
11:30. «Челябинск — «Торпедо-2»
14:30. «Челябинск-М» — «Торпедо» (Миасс)
9 февраля, четверг
11:30. «Челябинск-М» — «Торпедо-2»
14:30. «Челябинск» — «Торпедо» (Миасс)
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