ФК «Челябинск» разгромил гостей из Тольятти на домашнем поле

Игра завершилась со счётом 7:0.

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Футбольный клуб «Челябинск» на домашнем поле обыграл гостей из Тольятти. Матч в рамках Первенства России по футболу завершился со счётом 7:0. Эту игру челябинские спортсмены провели почти в полном составе: почти все основные игроки вернулись после коронавируса.

Первый голевой момент ФК «Челябинск» создал уже на 15 минуте, но, несмотря на мощный выход, гол не удался. Однако уже через 10 минут ситуация была исправлена: прострел в штрафную с близкого расстояния замкнул Марат Шайморданов. И вот счёт уже 1:0.

«Одного мяча „Челябинску“ оказалось мало и всего 2 минуты спустя Игорь Беляков ударом головы красиво перекинул вратаря гостей — 2:0! Ну а еще пять минут спустя счет стал крупным. Руслан Байтуков здорово бросил аут, мяч отлетел к Виктору Курышеву, который с близкого расстояния спокойно поразил цель. Таким образом, к получасу на поле, игра, по сути, уже была сделана»,— рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

Уже в первом тайме счёт показывал 4:0 в пользу челябинских спортсменов, но они не этом не останавливались и продолжали забивать мяч за мячом. И на 80 минуте матч завершился со счётом 7:0.

«Немножко тяжело было поначалу. Выпали из игрового тонуса. Немного отвыкли от мяча. Что-то не получалось. Но мы понимали, что дойдем до гола и будет полегче. До конца осенней части осталось не так много матчей. Надо выжимать из каждого максимум. Хорошо, что сегодня сыграли на победу, забили много красивых голов. Думаю, болельщикам игра понравилась»,— отметил главный тренер футбольного клуба «Челябинск» Михаил Сальников.

Также он поблагодарил болельщиков, которые, несмотря на прохладную погоду, пришли на матч и поддержали любимую команду.

ФК «Челябинск» — ФК «Лада-Тольятти» — 7:0

Голы: Марат Шайморданов, 25 (1:0), Игорь Беляков, 27 (2:0), Виктор Курышев, 32 (3:0), Владислав Дубровский, 40 (4:0), Игорь Беляков, 60 (5:0), Руслан Байтуков, 62 (6:0), Никита Печенкин, 80 (7:0).