ФК «Челябинск» сыграл в ничью с «Тюменью»

На данный момент наш клуб находится на третьей строчке турнирной таблицы.

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13 октября в Тюмени состоялся очередной тур Олимп первенства по футболу в группе «Урал-Приволжье». ФК «Тюмень» принимал на своем поле команду «Челябинск».

Матч начался с активности хозяев. Чувствовалось владение территорией. Однако к десятой минуте челябинцы перехватили инициативу. Хорошие удары наносили игроки «Челябинска» по тюменским воротам, но все они отражались вратарем. В концовке тайма челябинцы имели еще два прекрасных момента, но и здесь неудача.

В начале второго тайма уже едва не забили тюменцы. И здесь вновь повторился сценарий первого игрового отрезка. Активность хозяев поля длилась около 10 минут, затем инициативу в матче держали челябинцы. В середине тайма на поле вспыхнули настоящие страсти. Игорь Беляков что-то не поделил с игроком «Тюмени». В результате стычки форвард толкнул соперника и получил желтую карточку. Буквально пару минут спустя игрок «Тюмени» Иван Яковлев в борьбе до крови разбил лицо Виталию Коркину, за что получил предупреждение, ставшее для него вторым. Но даже с численным преимуществом челябинцы не смогли реализовать свои попытки забросить мяч в сетку: то голкипер спасет, то каркас ворот не даст залететь снаряду.

Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Главный тренер челябинцев Михаил Сальников в послематчевом пресс-интервью поделился, что ему такой футбол нравится, и его команда должна была выиграть.

«Хорошие команды. Обе показали боевой, агрессивный футбол. Мне такой футбол нравится: когда игроки не уступают друг другу, на каждом участке поля идёт борьба. Вначале мы вышли немного робко, и «Тюмень» создала пару моментов. Потом мы перехватили инициативу. Моё мнение, что сегодня мы потеряли два очка, а не заработали одно. Мы полностью владели преимуществом и должны были выигрывать», — поделился Михаил Сальников.

Свой следующий матч ФК «Челябинск» проведет дома, 20 октября, против лидера группы «Урал-Приволжье», футбольного клуба «КАМАЗ». Южноуральцы, набрав 27 очков после 14-ти игр, занимают третье место в турнирной таблице. И 20-го октября принимают на стадионе «Локомотив» лидера группы «Урал-Приволжье» — «КАМАЗ» из Набережных Челнов, в активе которого 32 очка.