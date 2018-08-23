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/ Челябинские футболисты уступили «Нижнему Новгороду» в Кубке России

Челябинские футболисты уступили «Нижнему Новгороду» в Кубке России

Исход встречи решился благодаря одному забитому мячу.
сегодня в 08:53
  |  Спорт

Накануне в Челябинске прошел мачт 1/32 Кубка России. Южноуральские спортсмены бились за победу на поле Центрального стадиона, но соперники из Нижнего Новгорода оказались сильнее и прошли в следующий тур. На 61 минуте отличился полузащитник Дану Спэтару. Внушительную часть матча команда челябинских футболистов провела в меньшинстве, «отхватив» четыре желтых и одну красную карточки.

Вчера был на матче на стадионе, игра нашей команды мне очень понравилась, даже когда играли в меньшинстве, с такой игрой мы обязательно выправим ситуацию в Чемпионате. — поделился впечатлениями болельщик челябинской команды Алексей Аксенов.

Отметим, что у хозяев была возможность отыграться по ходу матча. На 75 минуте челябинцы заработали пенальти в ворота нижегородцев, но Сергей Игнатьев не смог его реализовать.

«Челябинск» (Челябинск) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 0:1

Гол: Спэтару, 61 (пенальти)

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Комментарии

Vasja
09:42, 23.08.2018
Исход встречи решился благодаря одному заброшенному мячу.....чем забросили?

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