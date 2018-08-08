/ Челябинские футболисты вышли в 1/32 Кубка России

Спортсмены на выезде обыграли ульяновскую «Волгу».

Накануне в Ульяновске челябинские футболисты обеспечили себе выход в следующий раунд Кубка России. Спортсмены сыграли в 1/64 тура против местной «Волги». Определить сильнейшего удалось в серии пенальти. За девяносто минут слперники по разу обменялись точными ударами.

Счет в матче был открыт в первом тайме. В дебюте игры хозяева вышли вперед благодаря усилиям Марата Сафина. Гостям удалось отыграться в середине второго тайма. Голевой удар на счету Сергея Игнатьева. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе футбольного клуба «Челябинск».

По пенальти вперед вышли челябинцы. Итоговый счет встречи 1:4.

Следующий матч «Челябинск» сыграет против футбольного клуба из Нижнего Новгорода. Встреча пройдет 22 августа.

Также выход в следующий райнд себе гаранитровали астраханский «Волгарь», «Нефтехимик», «Сызрань-2003», «Знамя Труда», «Чайка», брянское «Динамо», «Луки-Энергия», ивановский «Текстильщик», «Черноморец» и «Калуга».