Кайса Мякяряйнен рассказала о подготовке к сезону

Кроссы, велогонки, стрельба – то, чем живет «‎финская молния».

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, трёхкратная обладательница Кпобедитель этапов Кубка мира, чемпионка мира 2011-го года и четырехкратная чемпионка мира по летнему биатлону рассказала, как у нее проходит подготовка к сезону.

В августе начинается чемпионат мира по летнему биатлону, где лыжная гонка заменена на кросс, гонку на лыжероллерах или велогонку. Это означает, что для биатлонистов начинается сезон работы, поэтому готовиться спортсмены еще весной.

«Весной тренируюсь в домашних условиях и всегда жду, когда смогу поехать в горы, в то место, которого у нас в Финляндии, к сожалению, нет. Горы – это то, что мне действительно нужно», – поделилась Мякяряйнен.

Ради гор Мякярайнен едет в итальянские Доломитовые Альпы и всегда следует своему собственному плану тренировок, разработанному много лет назад.

«Всегда легче ехать в те же места, где ты знаешь дороги и то, сколько времени потребуется для каждого вида тренировок. Я катаюсь на велосипеде и хожу в походы со своим женихом, потому что в одиночестве ходить в горы мне не комфортно. А самым тяжелым днем в горах был мой тур на велосипеде, оказавшийся слишком длинным. Вместо запланированных мною четырех часов вышло пять с половиной. Казалось, будто у меня закончились все силы, а конец не наступит никогда. Когда ты «умираешь» на велосипеде, это действительно тяжело», – рассказала о своих тренировках биатлонистка.

Также 36-ти летняя Кайса Мякяряйнен сообщила о том, что все еще получает удовольствие от занятий биатлоном.

«Я все еще наслаждаюсь биатлоном, мне нравится это делать – это моя жизнь. Мой выбор – заниматься этим в 36 лет. Конечно, я всегда хочу улучшить свою стрельбу, хочу сохранить то время на лыжне, которое показываю. К сожалению, в лыжном ходе я уже не смогу что-то существенно улучшить. А чтобы оставаться на прежнем уровне, приходится много работать. В моем возрасте нужно принять тот факт, что сделать большие шаги, как молодые спортсмены, просто невозможно. Но я никому не завидую», – поведала Кайса Мякяряйнен.

Напомним, новый биатлонный сезон начинается с 23 августа проведением чемпионата мира по летнему биатлону в Минске, Беларусь. А закончится сезон 22 марта окончанием 9-го этапа Кубка мира по биатлону в Норвегии.