Большинство челябинцев довольны качеством своего питания

Об этом сообщил челябинский филиал РАНХиГС.

Большинство жителей Челябинска оказались довольны качеством потребляемой пищи. К таким выводам пришли сотрудники челябинского филиала РАНХиГС. В ходе опроса семь сотен горожан давали оценку своему питанию. Результаты исследования оказались следующими: около 65 процентов опрашиваемых оказались довольны качеством пищи, а об обратном заявили лишь 33 процента респондента.

«Как можно было предположить удовлетворённость или неудовлетворённость зависит от социально-демографических характеристик респондентов», – пояснили в челябинском филиале РАНХиГС.

Кроме того, чаще всего довольны качеством питания молодые южноуральцы от 18 до 24 лет, а также те, кто имеет средний и выше среднего уровни материальной обеспеченности. Неудовлетворенны качеством своего питания, оказались челябинцы от 49 до 59 лет, безработные, пенсионера и малообеспеченные.