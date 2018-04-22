/ Сборная Финляндии оказалась не по зубам российским юниорам

Хозяева турнира больше не лидеры в своей группе.

Напряженную игру показали сборные России и Финляндии на Чемпионате мира по хоккею среди юниоров. Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу Финляндии. Это третья победа финнов на турнире. Теперь Финляндия — лидер группы В.

Решающим стал третий период. Команды сравнялись в счете — 4:4 — и буквально начали все заново. Трибуны шумели, поддерживая своих фаворитов. Во второй половине периода финны сумели прорваться к воротам противника, российским юниорам забросить шайбу не удалось. Первый период игры подарил много острых моментов, второй же показал вязкую игру.

Поздравляем сборную Финляндии с победой. России – не расстраиваться, предстоит еще много побед на этом турнире. — резюмировал комментатор Павел Дорофеев

Каждой команде осталось сыграть по одному матчу. Лидером группы В является Финляндия, на втором месте идет Россия. Лидером группы А сейчас является Швеция, обыгравшая США со счетом 3:1. Все может изменить матч, который состоится в 19:30.